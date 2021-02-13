2. Demirkent Ödülleri sahiplerini buldu
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2. Demirkent Ödülleri sahiplerini buldu

13.02.2021 11:04 | Son Güncelleme: 13.02.2021 11:09
2. Demirkent Ödülleri sahiplerini buldu

Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı tarafından "İletişim", "Tarih" ve "Sosyal Farkındalık Oluşturulmasına Katkı" başlıkları altında üç ana dalda verilen "Demirkent Ödülleri" töreninin ikincisi, M. Nezih Demirkent'in vefatının 20. yılında 11 Şubat 2021 Perşembe günü İş Sanat'ta gerçekleştirildi.

Dünya Gazetesi kurucusu M. Nezih Demirkent ile eşi Prof. Dr. Işın Demirkent'in ilkelerini yaşatmak amacıyla Dünya Eko AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Didem Demirkent önderliğinde kurulan Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı, ekonomi, tarih ve eğitim alanlarında araştırmalar yapılmasını ve ihtiyaç sahibi kız öğrencilere destek olmayı hedefliyor. Türkiye'nin alanında uzman ve saygın seçici kurulunun değerlendirmelerine sunularak ödüle layık görülen program ve eserler, törende sahipleri ile buluştu. Sunumu deneyimli spiker Duygu Kaya yaparken, organizasyon Kösem Medya Prodüksiyon ve Ekonomi Gazetecileri Derneği desteği ile düzenlendi.

2. Demirkent Ödülleri sahiplerini buldu

M. Nezih Demirkent ve Prof. Dr. Işın Demirkent söyleşisi

Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı Başkanı Didem Demirkent ile Başkan Yardımcısı Burcu Kösem, tören öncesinde M. Nezih Demirkent ve Prof. Dr. Işın Demirkent ile ilgili bir söyleşi gerçekleştirdi. İzleyicilere duygusal anlar yaşatan söyleşide Didem Demirkent, M. Nezih Demirkent ile Prof. Dr. Işın Demirkent'in bilinmeyen yönlerini anlattı.

2. Demirkent Ödülleri sahiplerini buldu

3 kategoride, 11 ödül verildi

İletişim, Tarih ve Sosyal Farkındalık Oluşturulmasına Katkı olmak üzere 3 ana dalda toplam 11 ödül sahipleri ile buluştu.

İletişim Ödülleri;

• Yazılı Medya: Sözcü gazetesi

• Görsel Medya (Dizi Ödülü TRT 1 Masumlar Apartmanı, Güncel Program Ödülü-FOX TV, İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat, Belgesel Ödülü-NTV Mehmet Gürs Ruhun Duysun, Haber Programı Ödülü Selçuk Tepeli ile FOX ana haber, Yarışma Programı Ödülü-TEVE 2 Ali İhsan Varol ile Kelime Oyunu)

• İşitsel Medya: Açık Radyo

• Dijital Medya (Sosyal Medya): Youtube, Armağan Çağlayan Gör Beni

Tarih Ödülü; Dr Evren Küçük, Savaşta Diplomasi

Sosyal Farkındalık Oluşturulmasına Katkı Ödülleri;

• Sosyal Farkındalık Oluşturulmasına Katkı (Görsel Medya) Kanal D Hayat Tamircisi, Hasan Kızıl

• Sosyal Farkındalık Oluşturulmasına Katkı (Yazılı Medya) Ece Kumkale Hassas Anne kitabı

2. Demirkent Ödülleri sahiplerini buldu

''Ekonomi Sözlüğü'' Demirkent imzasını taşıyor

Dünya Eko AŞ bünyesinde kurumsal yayıncılık, içerik oluşturma ve tasarım hizmetleri veren Ajans D tarafından yayına hazırlanan ''Ekonomi Sözlüğü'' 454 sayfadan oluşuyor. Dijital ekonomiden küresel piyasalara, dikkatle belirlenmiş birçok kavramı bir araya getiren ''Ekonomi Sözlüğü''nün içeriğinde 1959 ekonomik terim yer alıyor. "Ekonomi Sözlüğü"nü geçtiğimiz yıl yayınlayan vakıf, elde edilen gelirle üniversitelerin Tarih bölümlerinde okuyan ve maddi durumu kısıtlı kız öğrenciler için burs imkanı sağladı. Vakıf, bu yıl da tarih alanında Prof. Dr. Işın Demirkent anısına "Akademik Bakışla Haçlılar" isimli çalışmayı yayına hazırladı.

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