2 bin metrede kovanından çıkmadan satılıyor, kilogramı 150 TL den alıcı buluyor
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2 bin metrede kovanından çıkmadan satılıyor, kilogramı 150 TL den alıcı buluyor

2 bin metrede kovanından çıkmadan satılıyor, kilogramı 150 TL den alıcı buluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Antalya'nın Akseki ilçesinde bin 250-2 bin metre yükseklikteki yaylalarda sipariş üzerine üretilen organik bal kovanından çıkmadan satılıyor.

Antalya'nın Akseki ilçesinde bin 250-2 bin metre yükseklikteki yaylalarda sipariş üzerine üretilen organik bal kovanından çıkmadan satılıyor. Kilogramı 150 TL'den alıcı bulan ve torosların güney yamacına kurulu ilçenin Çimi, Göktepe, Bademli, Çataloluk, Geyran gibi yaylalarında üretilen balın rekoltesi bu yıl üreticiyi sevindirdi.

Geçen iki yıl iklimsel nedenlerden dolayı rekoltenin az olduğu Akseki'de, bu yıl 5-6 bin kovandan yaklaşık 50-55 ton bal üretimi bekleniyor. Tırmanılarak çıkılan yaylalarda kovanlardan çıkarılan petek balın kilogramı 150 liradan satılıyor. Bölgede çocukluğundan bu yana arıcılık yapan 63 yaşındaki Ahmet Arıcı, 2 bin rakımlı Çimi yaylasında, arıların balı bin bir çeşit çiçekten yaptığını anlattı. Bu yıl balın rekoltesinin yüksek, kalitesinin de daha iyi olduğunu belirten Arıcı, "Ballarımız hastalar için şifadır" dedi. Arıcılığın zahmetli bir iş olduğunu aktaran Arıcı, geçen yıldan daha fazla sipariş aldıklarını, ellerindeki mevcut balı bitirmek üzere olduklarını kaydetti.

Akseki'nin Yarpuz mevkisinde arıcılık ve hayvancılık ile uğraşan Ramazan Topaca ise bu yıl bal haşatına başladıklarını ve geçen yıla göre rekoltenin dahi iyi olduğunu söyledi. Yaklaşık 40 adet arı kovanının olduğunu söyleyen Topaça, "Yaz aylarında arılarımı Akseki'nin Alacabel mevkiine çıkarıyorum. Bu yıl geçen yıla göre bal üretimi oldukça iyi. Yaklaşık bir kovandan 20 kilogram bal aldık. Geçen yıl 5-6 kilo civarında bal almıştık. Bulunduğumuz mevkide çiçek çeşitleri oldukça fazladır. Bu yıl petek balık kilogramını 150 liraya satacağız" dedi.

"Akseki balı kovanından çıkmadan satılır"

Akseki balının Torosların endemik ve özel çiçeklerin içerisinde üretildiği için aromasının çok özel olduğunu söyleyen Topaça, Arılar bin bir çeşit çiçekten bal alıyor. Akseki balı kovanından çıkmadan satılıyor. Yol üzerinde satılan 'Akseki balı' diye satılanlar bal değildir. Çünkü Akseki balı yol kenarına çıkmaz. Müşterileri her zaman hazırdır. Kovanlardan çıkmadan sipariş alırız. Bu yıl siparişlerimizi yerine getireceğiz. Akseki-Konya yolu üzerinde yol kenarlarında Akseki dışından gelerek onlarca kişi "Akseki balı, yayla balı, kekik balı, kara kovan balı" diye bal satarak insanları kandırıyorlar. Akseki balını lekeliyorlar. Bu ballar kesinlikle Akseki balı değildir. Bu konuda şikayetlerimizi geçen yıllarda Akseki Kaymakamına ve Belediye Başkanına bildirdik" diye konuştu. - ANTALYA

2 bin metrede kovanından çıkmadan satılıyor, kilogramı 150 TL den alıcı buluyor
2 bin metrede kovanından çıkmadan satılıyor, kilogramı 150 TL den alıcı buluyor
2 bin metrede kovanından çıkmadan satılıyor, kilogramı 150 TL den alıcı buluyor
2 bin metrede kovanından çıkmadan satılıyor, kilogramı 150 TL den alıcı buluyor
2 bin metrede kovanından çıkmadan satılıyor, kilogramı 150 TL den alıcı buluyor
2 bin metrede kovanından çıkmadan satılıyor, kilogramı 150 TL den alıcı buluyor
2 bin metrede kovanından çıkmadan satılıyor, kilogramı 150 TL den alıcı buluyor
2 bin metrede kovanından çıkmadan satılıyor, kilogramı 150 TL den alıcı buluyor
2 bin metrede kovanından çıkmadan satılıyor, kilogramı 150 TL den alıcı buluyor
2 bin metrede kovanından çıkmadan satılıyor, kilogramı 150 TL den alıcı buluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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2 bin metrede kovanından çıkmadan satılıyor, kilogramı 150 TL den alıcı buluyor - Haberler Ekonomi
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