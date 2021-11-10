1915 Çanakkale Köprüsü, proje finansmanında yılın en başarılı karayolu projesi seçildi

ÇANAKKALE (İHA) - Tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına kavuşacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü, Uluslararası Yollar Federasyonu (IRF) tarafından Dubai'de düzenlenen ödül töreninde, 'Proje Finansmanı' kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. 1915 Çanakkale Projesi daha önce 11 finans ödülü kazanmıştı.

18 Mart 2022'de hizmete girecek ve dünyanın en geniş orta açıklıklı asma köprüsünü içinde barındıracak 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi, International Road Federation (IRF) tarafından 8 Kasım 2021 akşamı Dubai'de düzenlenen ödül töreninde Proje Finansmanı kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

1948 yılında kurulan ve uluslararası otoyol sektörünün çatı örgütü olan ABD, Washington DC merkezli, International Road Federation (IRF) tarafından 6-9 Kasım 2021 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai'de düzenlenen 18. Dünya Kongresi kapsamında IRF Global Road Achievement ödülleri de sahiplerini buldu.

Ödül törenine 1915 Çanakkale Projesi'nin ödülünü almak üzere, Türkiye Dubai Başkonsolosu Mustafa İlker Kılıç, Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu, Yapı Merkezi İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, Limak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Bacaksız, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kurumsal İletişim Daire Başkanı Atilay Yılmaz, KGM İşletmeler Dairesi Başkanı Ahmet Gülşen, KGM Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürü Sezgin Küçükbekir, ÇOK A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Tanrıverdi, ÇOK A.Ş. CFO'su Murat Sarıkaya ile beraber T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle ihale edilen ve inşaat çalışmaları Türkiye'den Limak ve Yapı Merkezi, Güney Kore'den DL E&C ve SK ecoplant şirketlerinin kurduğu ortaklık tarafından yürütülen 1915 Çanakkale Projesi, çoklu finansman yapısı ile dünyadaki sayılı projeler arasında yer alıyor.

Projenin finansmanının bir yıl gibi kısa bir zamanda sağlanması, kaynak çeşitliliği ve uluslararası kredi kuruluşlarının ilgisi ile kısa sürede önemli bir başarıya imza atıldığına değinen Yapı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı ve ÇOK A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Başar Arıoğlu, bu başarıdan duydukları mutluluğu dile getirdi. Arıoğlu, "Projemiz IRF tarafından verilen bu ödülle beraber dünyanın saygın kurumları tarafından 12 ayrı finansman ödülüne layık görüldü. Önemli bir başarıya imza attık, bundan gurur duyuyoruz" dedi.

Proje ortaklarından Limak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Bacaksız ise, yapım ve işletme olmak üzere toplam sözleşme süresi 16 yıl 2 ay 12 gün olan Proje için 3 milyar Avro'dan fazla yatırım yapıldığını ve Projenin finansmanı için 10 farklı ülkeden toplam 25 banka ve finans kuruluşundan kredi sağlandığını belirtti. Bacaksız, 2018 Mart ayında sağlanan kredinin yüzde 70'lik kısmının 19 yabancı banka ve finans kuruluşundan, yüzde 30'luk kısmının ise Türk bankaları tarafından temin edildiğine dikkat çekti. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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