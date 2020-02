19 Şubat Çarşamba DHA Spor Gündemi

19.02.2020 09:43 | Son Güncelleme: 19.02.2020 09:43

Pedalların Efendileri, yarın Antalya'da yarışacak

Uluslararası bisiklet yarışı Tour of Antalya, 20-23 Şubat tarihlerinde "Antalya'nın Doğal Güzellikleri" temasıyla gerçekleştirilecek

Tour of Antalya, İlk kez bir World Tour takımı ve beş Pro-Kıta takımını ağırlayacakTour of Antalya Genel Direktörü Aydın Ayhan Güney: Bisiklette olması gereken her şeyi parkurlara ekledik"Halkın ilgisini çekebilmek için yarışı halkın ayağına taşımaya çalışıyoruz"Tour of Antalya Proje Direktörü Haluk Özsevim: Antalya'yı da, Türkiye'yi de bisiklet sporunun lokomotifi yapacağız

Erling Haaland durmuyor, durdurulamıyorSalzburg'da dikkat çekti, Dortmund'a transfer olduDortmund'da kaldığı yerden devam ediyorNorveç Milli Takımı'nda Sörloth'un partneri

GALATASARAY12.00 Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam edecek.

FENERBAHÇE11.30 Sarı lacivertlilerde Galatasaray maçının hazırlıkları sürecek. 16.00 Başkan Ali Koç basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

BEŞİKTAŞ11.30 Siyah beyazlılar, Trabzonspor sınavının hazırlıklarına devam edecek.

TRABZONSPORBordo mavililer, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

SPORTING LIZBON - BAŞAKŞEHİR MAÇINA DOĞRU20.30 UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki temsilcimiz Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.21.00 Başakşehir karşılaşma öncesi son provasını Jose Alvalade Stadı'nda yapacak. 21.30 Sporting Lizbon'un teknik patronu Emanuel Ferro ve bir oyuncu basın toplantısında konuşacak.13.00 Portekiz ekibi, mücadele öncesi son çalışmasını kendi tesislerinde gerçekleştirecek.

TFF 2 VE 3'ÜNCÜ LİGLERİki ligde de 24'üncü hafta maçları oynanacak.

BASKETBOLHerbalife Kadınlar Basketbol Süper Ligi14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare - GalatasarayFIBA EuroLeague18.00 Çukurova Basketbol - Castors Braine19.30 Fenerbahçe Öznur Kablo - Basket Lattes MontpellierFIBA EuroCup16.00 OGM Ormanspor - Basket Landes

VOLEYBOLCEV Erkekler Şampiyonlar Ligi19.00 Zenit Kazan - Halkbank22.30 Cucine Lube - Fenerbahçe HDI Sigorta

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU23.00 Atalanta (İtalya) - Valencia (İspanya)

23.00 Tottenham (İngiltere) - Leipzig (Almanya) (Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek)

Kaynak: DHA