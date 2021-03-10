MERSİN 19'luk milli yüzücü Melikşah, gözünü olimpiyatlara dikti
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MERSİN 19'luk milli yüzücü Melikşah, gözünü olimpiyatlara dikti

10.03.2021 08:38 | Son Güncelleme: 10.03.2021 09:12

19'luk milli yüzücü Melikşah, gözünü olimpiyatlara diktiMERSİN'li milli yüzücü Melikşah Düğen (19), 2'nci Uluslararası Edirne CUP'ta 200 metre sırtüstü'nde 2: 00,93'lük derecesi ile 2: 01,03 olan Olimpiyat B Barajı'nı geçerek Türk yüzme tarihine adını yazdırdı.

19'luk milli yüzücü Melikşah, gözünü olimpiyatlara dikti

MERSİN'li milli yüzücü Melikşah Düğen (19), 2'nci Uluslararası Edirne CUP'ta 200 metre sırtüstü'nde 2: 00,93'lük derecesi ile 2: 01,03 olan Olimpiyat B Barajı'nı geçerek Türk yüzme tarihine adını yazdırdı.

Milli yüzücü Melikşah Düğen, 2'nci Uluslararası Edirne CUP'ta 200 Metre Sırtüstü'nde 2: 00,93'lük derecesi ile 2: 01,03 olan Olimpiyat B Barajı'nı geçerek önemli bir başarıya imza attı. Olimpiyat A Barajı'nı geçerek finallerde yüzmek için çalışmalarına sıkı şekilde devam eden Düğen'in en büyük hedefi olimpiyat madalyasını kazanmak. Antrenör Volkan Burak Tuncil de Melikşah'ın olimpiyat A Barajı'nı geçerek finallere adını yazdıracağına inandıklarını söyledi.

'14 TÜRKİYE REKORU'

Genç sporcu Melikşah Düğen, henüz 5 yaşındayken başladığı yüzme sporunda kısa sürede adını duyurmayı başardı. Fas'ta 2018 yılında düzenlenen Dünya Okul Sporları Olimpiyatı'nda 100 Metre Sırtüstü Yarışması'nda 0.59.03'lük derecesiyle dünya 3'üncüsü olan Melikşah, İstanbul'da 2019'da düzenlenen 31'inci Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda da birinci olarak dikkatleri üzerine çekti. Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonalarında 3 kez Türkiye'yi temsil eden Melikşah Düğen, kariyerine 14 Türkiye rekoru sığdırdı.

'EN BÜYÜK HAYALİM MADALYA TAKMAK'

Mersin Olimpik Yüzme Havuzu'nda hazırlıklarını sürdüren Melikşah Düğen, "Henüz küçük yaşlarda yüzmeye başladım. Açıkçası bu noktaya geleceğimi düşünmemiştim. Kariyerim boyunca birçok rekor kırdım, madalya kazandım. Son olarak 200 metre sırtüstünde Olimpiyat B Barajı'nı geçtim. Benim için çok önemli bir başarı oldu. Her sporcunun hayalidir olimpiyatlara gitmek, benim de hayalim. Önümüzdeki 4 yılda A Barajı'nı da geçerek 2024 Olimpiyatlarına gitmek istiyorum. Tabi orada madalya kazanmak en büyük hayalim. Bunun için çalışmalarımı sürdürüyorum? diye konuştu.

'HEDEFİMİZ A BARAJINI GEÇMEK'

Melikşah Düğen'in antrenörü Volkan Burak Tuncil de, "Melikşah aldığı başarı ile bizi çok mutlu etti. Pandemi dolayısıyla uluslararası yarışmalar iptal oldu. Bu hazırlık için bir avantaj oldu. Melikşah, bu süreçte olumsuz etkilendi. Eski performansına gelmesi kolay olmadı. Çalışmalarımız devam ediyor. 27 Haziran son gün, biz o güne kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tüm sistemimizi olimpiyatlarda final yüzmek için kuracağız? dedi.

MERSİN 19'luk milli yüzücü Melikşah, gözünü olimpiyatlara dikti
MERSİN 19'luk milli yüzücü Melikşah, gözünü olimpiyatlara dikti
MERSİN 19'luk milli yüzücü Melikşah, gözünü olimpiyatlara dikti
MERSİN 19'luk milli yüzücü Melikşah, gözünü olimpiyatlara dikti
MERSİN 19'luk milli yüzücü Melikşah, gözünü olimpiyatlara dikti
MERSİN 19'luk milli yüzücü Melikşah, gözünü olimpiyatlara dikti
MERSİN 19'luk milli yüzücü Melikşah, gözünü olimpiyatlara dikti
MERSİN 19'luk milli yüzücü Melikşah, gözünü olimpiyatlara dikti
MERSİN 19'luk milli yüzücü Melikşah, gözünü olimpiyatlara dikti
MERSİN 19'luk milli yüzücü Melikşah, gözünü olimpiyatlara dikti
MERSİN 19'luk milli yüzücü Melikşah, gözünü olimpiyatlara dikti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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