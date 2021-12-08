18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı

ANTALYA (AA) - 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 12-18 Aralık'ta Antalya'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mehmet Hacıoğlu yönetimindeki milli takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Mustafa Çalışkan (Altay), Efe Doğan (Bucaspor 1928), Kaan Çinkaya (MKE Ankaragücü)

Defans: Berke Kılıç (Altınordu), Egemen Tutar, Serkan Emrecan Terzi (Beşiktaş), Kerem Kök, Eren Tunalı (Bursaspor), Emir Ortakaya (Fenerbahçe), Yaşar Kavas (İttifak Holding Konyaspor), Ali Şahin Yılmaz (Trabzonspor)

Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Necati Bilgiç (Beşiktaş), Adem Metin Türk, Habib Biçer (Bodrumspor), Teoman Gündüz (Hertha BSC), Mehmet Ali Büyüksayar (Karatay Termal 1922 Konyaspor), Ozan Suncak (Sandhausen), Muhammed Mustafa Pınarcı (Trabzonspor)

Forvet: Cemal Azad Demir, Emirhan İlkhan (Beşiktaş), Berzan Polat (Luzern), Ali Kılıç (Yılport Samsunspor)

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

Haberi Kaydet