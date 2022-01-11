18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Bulgaristan'a gitti

18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, 2022 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Raunt (Balkan Şampiyonası) karşılaşmaları için Bulgaristan'a gitti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 12-16 Ocak'ta başkent Sofya'da düzenlenecek organizasyonda milliler, ev sahibi Bulgaristan'ın yanı sıra Yunanistan, Sırbistan ve Romanya ile mücadele edecek.

Organizasyonu ilk sırada tamamlayan ülke, Avrupa Şampiyonası finallerine doğrudan katılmaya hak kazanacak. Diğer takımlar ise Nisan ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt'ta karşılaşacak.

2022 CEV 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nın finalleri ise 9-17 Temmuz tarihlerinde Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te gerçekleştirilecek.

Ay-yıldızlı ekibin Bulgaristan'daki maç programı TSİ şöyle:

12 Ocak Çarşamba:

18.30 Türkiye-Bulgaristan

14 Ocak Cuma:

18.30 Türkiye-Sırbistan

15 Ocak Cumartesi:

16.00 Türkiye-Yunanistan

16 Ocak Pazar:

18.30 Türkiye-Romanya

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

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