18. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı Azerbaycan'da Başladı- Fuarda Türkiye Standı Büyük İlgi...

- 18. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı Azerbaycan'da başladı

Fuarda Türkiye standı büyük ilgi görüyor

BAKÜ - Azerbaycan'da 18'inci Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı başkent Bakü'de başladı.

Kapılarını ziyaretçilere açan Azerbaycan'ın en önemli turizm etkinliği olarak gösterilen ve Bakü EXPO Merkezi'nde düzenlenen fuar büyük ilgi görüyor. Azerbaycan ve Türkiye başta olmak üzere Belarus, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Çin, Dominik Cumhuriyeti, Gürcistan, İtalya, Fas ve Tayland fuara milli stantlarıyla katıldı. Fuar ziyaretçileri 9 kuruluşun katıldığı Türkiye standına büyük ilgi gösterdi.

Türkiye'nin kültür ve turizm varlıklarının ön plana çıkartıldığı, çeşitli el sanatlarının sergilendiği Türkiye standında broşürler ve hediyeler dağıtıldı. Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Doç. Dr. İrfan Çiftçi, İHA'ya yaptığı açıklamada, "Turizm ve Seyahat Fuarı'nın bu yıl 18'incisi düzenleniyor. Her sene en büyük katılımcısı, fuarı domine eden Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı oluyor. Bu sene de bizim otel, turizm birlikleri, sivil toplum kuruluşları ve kamu kuruluşlarından olmak üzere 9 büyük kuruluşumuz katılıyor. Şimdiye kadar uygulanmakta olan 'Home of Turkey' dediğimiz mottosu bu seneden itibaren değişiyor, artık sadece 'Türkiye' diyoruz" ifadelerini kullandı.

Her sene olduğu gibi Türk el sanatlarının, folklorunun, geleneksel ve modern Türk sanatının tanıtıldığı etkinlikler düzenlendiğini söyleyen Çiftçi, "Türkiye ve Azerbaycan turizmciler buluşması olacak. Özellikle burada sektör temsilcilerini bir araya getirerek kalıcı işbirlikleri oluşturmasına yardımcı oluyoruz. Azerbaycan'la Türkiye arasında, özellikle Türkiye lehine son 2-3 yılda çok ciddi bir artış var. Yani yüzde 50-60-70'lere varan bir turist artışı söz konusu. Bunu iyice pekiştirmek ve bakanlığımızın yeni politikaları doğrultusunda gelen turist kitlesini daha üst segmentlere doğru çekme gayretindeyiz" diye konuştu.

Bakü'de 17 ülkeden 189 şirketin katıldığı fuar, 6 Nisan'a kadar devam edecek.

