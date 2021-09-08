18 minik yazardan "Küçük Yazarlar Büyük Hikayeler" kitabı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

18 minik yazardan "Küçük Yazarlar Büyük Hikayeler" kitabı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

- 18 minik yazardan "Küçük Yazarlar Büyük Hikayeler" kitabı "Küçük Yazarlar Büyük Hikayeler" kitabı Başkan Demirtaş'a hediye edildi Türkiye'de farklı illerde yaşayan 18 ilkokul öğrencisi tarafından "Küçük Yazarlar Büyük Hikayeler" adlı kitap çıkarıldı.

- 18 minik yazardan "Küçük Yazarlar Büyük Hikayeler" kitabı

"Küçük Yazarlar Büyük Hikayeler" kitabı Başkan Demirtaş'a hediye edildi

SAMSUN - Türkiye'de farklı illerde yaşayan 18 ilkokul öğrencisi tarafından "Küçük Yazarlar Büyük Hikayeler" adlı kitap çıkarıldı.

18 farklı ilde yaşayan minik yazarlar kendi hikayelerini kaleme aldıkları örnek bir çalışmaya imza attı. Minik yazarlar, 23 Nisan'da başladıkları projeyi 4 ay gibi kısa sürede tamamladı. Minikler yazdıkları hikayelerden oluşan "Küçük Yazarlar Büyük Hikayeler" adlı bir kitabı çıkardı.

Samsun İlkadım Arı Burnu İlkokulu öğrencisi Beren Alya Demircan, arkadaşları birlikte yazdıkları hikayelerden oluşan "Küçük Yazarlar Büyük Hikayeler" adlı kitabı İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'a hediye etti. Başkan Demirtaş, "Küçük yazarın bu büyük başarısı gerçekten takdire şayan. Kitabı büyük bir zevkle okuyacağım" dedi.

Kitabı Başkan Demirtaş'ı makamında hediye eden Beren Alya Demircan, "Sen Üzülme Nilay" hikayesini de anlattı.

"Eğitime Yapılan yatırım geleceğe yapılmıştır"

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan İllkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Genel bütçeden Milli Eğitime ayrılan paya baktığımız zaman eğitime verilen önemin ne kadar büyük olduğunu görüyoruz. Öğrencilerimiz bizim geleceğimizin teminatı, onları ne kadar kaliteli yetiştirirsek hiç kuşkusuz ülkemiz de geleceğinden emin bir şekilde varlığını sürdürecektir. Çocuklarımızın eğitimine yapılan yatırımın geleceğimize yapıldığını belirtmek istiyorum. Bu eser bizler için gelecekte unutulmaz bir anı olacaktır. Öğrencilerin yönlendirilerek bu şekilde ortaya güzel bir eser çıkarılmasına emeği geçen öğrencilerimizi de tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

"Bu başarıyı başkanla paylaşalım istedik"

Çocukları küçük yaşlarda yazma ve okumaya heveslendirmek açısından faydalı bir çalışma olduğunu ifade eden Beren Alya Demircan'ın annesi Yeliz Demircan ise, "Farklı öğrencileri ortak bir çalışma ile hikaye ve masallarını bir kitapta buluşturarak güzel bir eser ortaya çıktı. Bu başarımızı mutluluğumuzu başkanımızla paylaşalım istedik. Bizleri kabul ettikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

(SAM-SLH-Y)

18 minik yazardan 'Küçük Yazarlar Büyük Hikayeler' kitabı
18 minik yazardan 'Küçük Yazarlar Büyük Hikayeler' kitabı
18 minik yazardan 'Küçük Yazarlar Büyük Hikayeler' kitabı
18 minik yazardan 'Küçük Yazarlar Büyük Hikayeler' kitabı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Üner Cem Yılmaz Münir Özkul Kaan Yıldırım
Spor Max Meyer Umut Meraş Çağdaş Atan Bülent Korkmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
18 minik yazardan "Küçük Yazarlar Büyük Hikayeler" kitabı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 14:48:57. #1.16#

title