18 Eylül MasterChef Türkiye bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef dokunulmazlığı kazanan kim? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de haftanın elemesine kısa bir süre son iki elenme adayının da haftanın 3. takım oyunu kaybeden mavi takımdan çıkacağı kesinleşti. Pota yer alan Burcu, Mustafa, Hasan ve Tunahan'ın yanında potada yer almamak için büyük mücadele gösterdi. Dokunulmazlık oyununu kazanan isim hem aday gösterilmeyecek, hem de istediği bir ismi potaya gönderebilecek. Tahsin, Azize, Mert, Dilara, Ateş, Sergen, Eren ve Milhan bireysel dokunulmazlık için büyük mücadele verdi. Bu bağlamda vatandaşlar internette en çok "18 Eylül MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef bireysel dokunulmazlığı kazanan kim? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?" sorularını aratmakta. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ile ilgili detaylar haberimizde.

18 EYLÜL MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN KİM?

18 Eylül Masterchef dokunulmazlık oyununda şeflerin verdiği "Domatesi" en iyi değerlendiren ve tabağı hazırlayan Mert haftanın 3. dokunulmazlık oyununu kazanan isim oldu. Mert yaptığı tabak ile şeflerin beğenisini kazanarak hem kendisini eleme adayı gösterilmekten kurtardı, hem de beşinci eleme adayını belirlemeye hak kazandı.

KAZANAN İSİM: MERT YILMAZ

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