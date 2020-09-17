17 Eylül Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 17 Eylül Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte 17 Eylül Perşembe İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 17 EYLÜL PERŞEMBE İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK? Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Güvercintepe Mah,Altınşehir Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.09.2020 11:39 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.9.2020 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Esenler Etkilenen Mahalleler : Turgut Reis Mah,Oruç Reis Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.09.2020 11:53 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.9.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti

İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Sahrayı Cedit Mah,19 Mayıs Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.09.2020 09:58 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.9.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.09.2020 13:28 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.9.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Gümüşdere Mah,Kısırkaya Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.09.2020 09:15 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.9.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Baltalimanı Mah,Emirgan Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.09.2020 12:05 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.9.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti

İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Uğur Mumcu Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.09.2020 13:49 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.9.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti

İlçe : Tuzla Etkilenen Mahalleler : Orta Mah Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : 400 Mm Lik İsale Arızası Çalışması Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 17.09.2020 13:59 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.9.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Çengelköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.09.2020 13:26 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.9.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.