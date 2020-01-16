16 Ocak Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
16 Ocak Perşembe İstanbul günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 16 Ocak'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…
16 OCAK'TA İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah KAHRAMAN sk// EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah AHMETDEDE,ALTUNİZADE BAĞ,ASUDE,AYTEN,CELEBOĞLU,DÜĞMECİLER,ESMA SULTAN,KILIÇALİ,KÜME,ÇAVUŞBAĞI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268114)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1779.,1785.,1786.,1787.,1791.,1807.,1808.,1809.,1810.,1811.,1812.,1813.,1814.,1815.,1816.,1818.,1820.,1821.,1822.,1823.,1832.,1834.,1835.,PAZAR sk/ MERKEZ mah 670.,672.,675. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268145)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALTIN,ALTINDAĞ,ATMACA,BAŞKOMUTAN,DERİN,GÖÇMEN,GÜMÜŞ,HÜRRİYET,ILGIN,KANARYA,KOLEJ,SERÇE,TURGUT ÖZAL,TURNA,ZEKİ YÜKSEL sk/ CUMHURİYET mah ABI HAYAT,BARIŞ,BEDESTEN,DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU,DOĞAN,DOĞRU,HÜRRİYET,PINAR,TANDOĞAN,TOYDEMİR,TURGUT ÖZAL,YAĞIZ,ALTINDAĞ,ŞERAFETTİN ARDA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268905)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2611. sk// ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah GAZETECİ,GAZİ EMİR,GAZİPAŞA,GECİKMEZ,GEDİK,GELENDÖRT,GEMİCİ,GENÇ,GENÇLİK,GENÇTÜRK,GEZGİN,GURBET,GÖKBAY,GÖKKUŞAĞI,GÖKNUR,GÖKSU,GÖKÇAY,GÖL,GÖLCÜK,GÖLET,GÖNEN,GÖNÜL,GÖRAL,GÖRENEK,GÖRGÜ,GÖRKEM,GÖRSEL,GÖZLEM,GÜDEN,GÜMRÜK,HAVAALANI,TAŞOCAĞI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2296087)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2587.,2594.,2596.,2597.,2598.,2599.,2602.,2603.,2605.,2606.,ESKİ EDİRNE ASFALTI sk 11:00-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2300604)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ,2488.,2491.,2492.,2493.,2494.,2495.,2496.,2497.,2499.,2500.,2501.,2502.,2503.,2504.,2505.,2506.,2806.,ATATÜRK,MİMAR SİNAN,U,V sk/ UĞUR MUMCU mah ATATÜRK,MİMAR SİNAN sk 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2300625)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK SİNEKLİ mah AKÇA ÇIKMAZI,AKŞEMSEDDİN,BATI ÇEŞME,BORDO,BOTANİK BAHÇE,DEDEOĞLU,DOĞU ÇEŞME,GALİP,GÖKBEN,GÖKTAŞI,GÜRLER,KARA,KARABEY,OKÇU,PAPATYA,RAKKAS,TABAN DERE,TÜRKER,YASA,ZORLU VİRAJ,ÜZGÜNLER sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2300687)
- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah KARLITEPE,MARTIKUŞU,RAHMET,TAFLANLI,ÇUKURTARLA,ÇUKURTARLA ALTI,ŞAHİNLER sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2304048)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 735.,ESENLER sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2304070)
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 157.,MERCAN,PASİNLER sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2304063)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah AĞAÇKAKAN ,ESKİ EDİRNE ASFALTI,MADEN,MENDERES,MÜŞERREF ,SEYMEN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2302021)
- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah AKŞEMSETTİN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2302022)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah ALİYA İZZETBEGOVİÇ,ERDEM,SANCAK,YAPRAK,ZAFER,ÇANAKKALE sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2304047)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah AKINCI ,CANDAN,ESKİ EDİRNE ASFALTI// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah AKASYALAR,ALAADDİN TOPUZ,DAMLALAR,ESKİ EDİRNE ASFALTI,FULYA,GÜLLER,HANIMELLER,MİNE,NERGİSLER,ORKİDELER,SAKIZ,SÖĞÜTLÜ,VEFA POYRAZ,YASEMİNLER,YILDIZLAR,YONCA,ÇINARLI sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2302103)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ATMACA,KANARYA,KARTAL,TURNA,ŞERAFETTİN ARDA sk/ CUMHURİYET mah BARIŞ,DOĞRU,HALİM ULUŞAHİN,HAS,KAYNAK,TANDOĞAN,YAĞIZ,ŞERAFETTİN ARDA sk/ FATİH mah BILDIRCIN,ŞERAFETTİN ARDA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2304246)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY MERKEZ mah BADEM ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI,HANIMELİ,KARACAOVA,SERHATTER,VALİDE SULTAN,İNÖNÜ sk/ KEMER mah VALİDE SULTAN sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2304363)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY MERKEZ mah ADNAN MENDERES,FUŞTAN,SERHATTER,VALİDE SULTAN,İNÖNÜ sk/ BAHÇEKÖY YENİ mah AKÇAKOCA,DOĞANBEY,ORTA SELVİ sk/ KEMER mah VALİDE SULTAN sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2304368)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1.MERCAN,1.İKİZLER,1805. ÇIKMAZ,BALTACI,BAĞLAR,SAKIZ,ÇAĞRI sk 11:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2304392)
- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BÜLBÜL mah HÜSEYİN AĞA KİREÇHANE sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESKİŞEHİR mah AKAĞALAR,AKTAŞ,ALDAMGA,AZAK,BİLEZİKÇİ,DEMET,DEĞİRMEN,KAYTANCI RASİM,KAZASKADIN,KURTULUŞ,MARSIK,MEKKARECİ,PERVAZ,PEŞKİR AĞASI,SARRAF MÜMİN,TUZCU MURAT,YİĞİTBAŞI sk/ FERİKÖY mah KOCABAŞ,KURTULUŞ sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2303593)
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESKİŞEHİR mah AKAĞALAR,AKTAŞ,ALDAMGA,BAYSUNGUR,DEĞİRMEN,KAYTANCI RASİM,KURTULUŞ MASLAĞI,MEKKARECİ,PERVAZ,SAKSAĞAN,SARRAF MÜMİN,YİĞİTBAŞI sk 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2303594)
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah ETFAL HASTANESİ,HALASKARGAZİ,KÜÇÜK BAHÇE,OPERATÖR RAİFBEY,SAMANYOLU,TAYYARECİ CEMAL sk/ MEŞRUTİYET mah SAMANYOLU sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2303595)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah GÜLDEM sk// ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 869.,887.,ÜNVERDİ sk/ TALATPAŞA mah 1003.,1005.,1008.,1022.,1026.,1027.,1029.,1030.,1031.,1032.,FATİH SULTAN MEHMET,PAZARYOLU,ŞEHİT HAKAN YILMAZ sk/ ÜÇEVLER mah 888.,890.,899. sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2305094)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah CÖMERTTÜRK,SOKULLU,İNCESU,ÇATALCA,DOĞUHAN,DÜZYOL,İLKADIM sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2305152)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah KAHVECİ,SANCAK,SEVGİ,SÖYLER sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2305250)
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ASMA,FİDAN,KISMET,KIZILCIK MAHMUT,LİMON,TAN,ZEYTİNLİK,ÇİĞDEM,ÖZGÜR,ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk/ MECİDİYEKÖY mah AHU,KEKİK,KIR,KISMET,LATİ LOKUM,MERT,UĞUR,VİŞNE,ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2305262)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-EMNİYET EVLERİ mah AKARSU,BADİ,BATANAY,BATURAY,BOZKURT,BİTKİ,CEM SULTAN,DEĞİRMENCİ,EMNİYET,ERİŞ,GÖRGÜ,GÜVERCİN,KALE,KISIKLI,NERGİS,PEHLİVAN,RENK,YENİÇERİ,YEŞİL KIBRIS,YOLAÇAR,ÇELEBİ MEHMET,ÇİMEN,ÖRNEK,ÖTÜGEN,ŞEHİT ŞENOL ÇOLAK,ŞENER sk/ SULTAN SELİM mah BADEM,BANU,BATANAY,BATURAY,BAYRAM,BESTE,BORA,BOYLU,DUMAN,FAZIL,HANZADE,KILIÇKAYA,NERGİS,TUNA,ŞEHİT KARAKUŞLAR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2305263)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-NURTEPE mah ÇEŞME sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2306604)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-NURTEPE mah CANFEZA,DAVET,ERHAN,KARADENİZ,KARADUT,KİTLE,ÇEŞME sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2306620)