16 Aralık Çarşamba DHA Spor Gündemi

Bursaspor'a 4 golle turu getiren 19 yaşındaki Batuhan Kör: 4 gol atacağımı hiç hayal etmemiştim"İleride milli takımda oynamak ve Avrupa'da kulübümü temsil etmek istiyorum"Ali Fatinoğlu: Galatasaray'ın hedefi Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaktır"Galatasaraylıların yapması gereken tek şey...