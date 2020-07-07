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16.6 milyonluk piyango! Büyük ikramiye 5 günde 3 kez aynı ilçeye çıktı

Süper Loto, Sayısal Loto ve On Numara'nın 25-29 Haziran arasındaki çekilişlerinde büyük ikramiyeyi Ankara Çankaya'da oynayanlar kazandı. 3 çekilişte toplam 16.7 milyon lira verildi.

16.6 milyonluk piyango! Büyük ikramiye 5 günde 3 kez aynı ilçeye çıktı
07.07.2020 09:23 | Son Güncelleme: 07.07.2020 09:31

Milli Piyango'nun 5 gün içindeki yaptığı 3 ayrı çekilişte büyük ikramiye Çankaya'ya vurdu. 5-29 Haziran günlerinde yapılan On NumaraSayısal Loto ve Süper Loto'da toplam 16 milyon 685 bin liralık büyük ikramiye, Çankaya'dan kupon yatıran talihlilerin oldu.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Süper Loto'nun 25 Haziran tarihinde yapılan çekilişinde 6 rakamı tek kişi bildi ve büyük ikramiye olan 14 milyon 819 bin TL, Ankara Çankaya'daki talihlinin oldu.

SAYISAL LOTO VE ON NUMARA DA ÇANKAYA'YA GİTTİ

27 Haziran'da yapılan Sayısal Loto'da ise 1 milyon 360 bin TL olan büyük ikramiye Ankara'nın Çankaya ilçesi ve Yenimahalle İlçesi'ne gitti.

29 Haziran'daki On Numara'da da 10 sayısı bilen tek kişi Çankaya'dan çıktı ve 506 bin 812 TL kazandı.

İLÇENİN ŞANSI YÜKSEK

Geçtiğimiz yıllarda da büyük ikramiye Yenimahalle ve Çankaya'ya vurmuştu. Milli Piyango yetkilileri İstanbul, Ankara ve Antalya'nın en yüksek oyun oynama hasılatına sahip olduğunu bu nedenle bu üç ilin ilçelerine piyango vurma olasılığının daha fazla bulunduğunu belirtiyorlar.

BU ŞAİBE İDDİALARI SORUŞTURULMALI

CHP Milletvekili Tahsin Tarhan, "Milli Piyango çekilişlerinde artık süreklilik arz eden şaibe iddiaları, ayrıntılı bir şekilde soruşturulmalı'' dedi. Tarhan sözlerine şöyle devam etti: "Milyonlarca vatandaşın parası ve umudu üzerinden yapılan çekilişte yetkililerin tavrı, Milli Piyango'ya olan güveni bir kez daha sarstı. Bakanlık sorduğumuz sorulara ne cevap verecek merakla bekliyoruz."

Haber Yorumları (1)
RNDER: Talih güvercini kağıttan uçak gibi fazla uzağa gidemiyor ????????
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