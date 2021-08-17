150 kişilik uçaktaki 640 kişiden biri de Afganistan Merkez Bankası Başkanıydı

Kabil'den kaçanların uçakların kanatlarına tutunduğu görüntülerin ardından havalimanına akın eden 640 Afgan'ın ABD ordusuna ait 150 kişilik bir uçağa binerek kaçtığı fotoğraf şok etkisi yaratırken, uçaktakiler arasında Afganistan Merkez Bankası Başkanı Ajmal Ahmady'nin de bulunduğu ortaya çıktı.

Güvenlik noktalarını aşan yüzlerce Afgan uçaklara hücum etti. Kalkan uçaklara tutunan 3 Afgan ise uçak havalandıktan sonra yere düşerek feci şekilde can verdi. Çarpıcı görüntülerin ortaya çıktığı Afganistan'da 640 kişinin ABD ordusuna ait150 kişi kapasiteli bir kargo uçağına binerek Kabil'den kaçmayı başardı. ABD'li yetkililer olayı doğruladı ancak uçağın sivilleri nereye taşıdığına dair bir bilgi vermedi. Pazar gece saatlerinde çekildiği belirtilen kare ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri tarafından Defense One dergisine verildi. Söz konusu kare sosyal medyayasın da gündemine oturdu. Kısa sürede binlerce defa paylaşılan fotoğraf viral oldu.

Afganistan Merkez Bankası Başkanı ve Cumhurbaşkanı Ekonomi Danışmanı Ajmal Ahmady, ülkeden kaçış hikayesini Twitter'dan 18 madde ile anlattı. Geçen hafta Afganistan'da Hükümetin çöküşünün çok hızlı bir şekilde gerçekleştiğini ve anlaşılmasının zor olduğunu söyleyen Ahmady, "Kırsal alanların çoğu son birkaç ayda Taliban'ın eline geçmiş olsa da, düşen ilk eyalet başkenti sadece 1 hafta iki gün önceydi!" dedi.

"AÇIKLANMAYAN BİR ŞEY VAR"

Ahmady süreci şöyle anlattı: "6 Ağustos Cuma günü Ziranj düştü. Sonraki 6 gün boyunca, özellikle kuzeyde olmak üzere bir dizi başka il düştü. Savaşmama talimatının bir şekilde yukarıdan geldiğine dair birçok söylenti vardı. Bu, Atta Noor ve Ismael Khan tarafından tekrarlandı. İnanması zor görünüyor, ancak fgan Ulusal Güvenlik Güçleri'nin (ANSF) neden bu kadar çabuk görevden ayrıldığına dair bir şüphe ve açıklanamayan bir şey var."

Döviz oynaklığı ve diğer göstergeler kötüleştiğini aktaran Ahmandy, "Ancak Afganistan Bankası (DAB), kötüleşen güvenlik ortamı göz önüne alındığında, makroekonomik ortamı geçen hafta boyunca nispeten iyi bir şekilde stabilize edebildi. Sonra geçen perşembe günü geldi. Normal toplantılarıma katıldım. Gazni sabah düştü. İşten ayrıldım ve eve gittiğimde Herat, Kandahar ve Baghdis de düştü. Helmand da ciddi saldırı altındaydı. Cuma günü kötüleşen ortam göz önüne alındığında, daha fazla dolar gönderisi alamayacağımıza dair bir telefon aldık. İnsanlar Cuma günü kaçtığım söylentilerini yaydı. DAB'nin Cumartesi günü piyasalara daha az döviz arzı yapmak zorunda kalması paniği daha da artırdı" diye konuştu.

Para birimdeki değişikliği anlatan Ahmady, "Para birimi istikrarlı bir şekilde 81'den neredeyse 100'e, ardından tekrar 86'ya fırladı. Cumartesi günü, bankaları ve para değiştiricileri sakinleştirmeleri için güvence vermek için toplantılar yaptım. Bunun Kabil'in düşmesinden bir gün önce olduğuna inanamıyorum" ifadelerini kullandı.

"MESLEKTAŞLARIM BENİ UÇAĞA İTTİ"

Cumartesi gecesi ailesinin kendisini aradığını ve hükümetin çoğunun çoktan ayrıldığını söyleyen Ahmady, şunları kaydetti: "Şaşkına dönmüştüm. Bir güvenlik değerlendirmesi, Taliban'ın 36 saat içinde Kabil'e varacağını ve 56 saat içinde düşüşünü doğru bir şekilde tahmin etti. Endişelendim ve önlem olarak Pazartesi için bilet aldım. Pazar günü işe başladım. Sabah boyunca gelen raporlar giderek daha endişe vericiydi. Bankadan ayrıldım ve sorumlu vekilleri bıraktım. Personelden ayrılma konusunda korkunç hissettim. Havaalanına vardık ve Mohaqeq, Rahmani, Massoud'un zaten orada olduğunu gördüm! Meclis başkanı halinden memnun görünüyordu. Başkan Yardımcısı Danish'in ayrıldığını gördüm. Bildirildiğine göre Katar'a gidecekti. O zamana kadar Başkan Yardımcısı Saleh'in ayrıldığı söylendi. Bakanlar ve diğerleri Fly Dubai & Emirates uçuşlarını bekliyordu. İkisi de iptal edildi. Pazar akşam 7'de Kam Air uçuşunu ayarladım. Sonrasında Kabil düştü ve Başkan çoktan gitmişti. O anda uçuşumun iptal edileceğini ve kaos olacağını biliyordum."