15 yaşındaki kız amcasının silahlı saldırı girişiminden son anda kurtuldu
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15 yaşındaki kız amcasının silahlı saldırı girişiminden son anda kurtuldu

15 yaşındaki kız amcasının silahlı saldırı girişiminden son anda kurtuldu Mal paylaşımına sinirlenen şahıs baba ve ağabeyin evini tüfekle bastı Tüfekle eve yapılan baskın anı güvenlik kamerasına yansıdı Hırsını alamayan küçük kardeş ağabeyinin otomobilini böyle tekmeledi Afyonkarahisar'da...

05.08.2020 16:38 | Son Güncelleme: 05.08.2020 17:17

15 yaşındaki kız amcasının silahlı saldırı girişiminden son anda kurtuldu

Mal paylaşımına sinirlenen şahıs baba ve ağabeyin evini tüfekle bastı

Tüfekle eve yapılan baskın anı güvenlik kamerasına yansıdı

Hırsını alamayan küçük kardeş ağabeyinin otomobilini böyle tekmeledi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da mal paylaşımı yüzünden sinirlenen küçük kardeş, babasının birlikte kaldığı ağabeyinin evine silahlı saldırı girişiminde bulundu. Aile üyelerinin zor sakinleştirip elindeki pompalı tüfeği güçlükle aldığı şahıs, öfkesini ağabeyinin otomobilinden alarak aracı tekmeleyip, zarar verdi. Güvenlik kameralarının kaydettiği olayda evin önünde bulunan 15 yaşındaki küçük kız çocuğu ise kaçarak canını kurtardı.

Edinilen bilgilere göre olay, Sinanpaşa ilçesi Nuh beldesi İstiklal mahallesinde yaşandı. İddialara göre N.A., hayatta olan babası M.A.'dan arazi ve evi üstüne geçirmesini istedi. Ancak baba ve ağabeyi İ.A. buna karşı çıkarak küçük kardeşin istediğini geri çevirdi. Bayramın son günü duruma sinirlenen N.A., yanına diğer kardeşi H.A.'yı da alarak otomobille ağabeyi İ.A.'nın babası ile birlikte kaldığı eve geldi. Güvenlik kameralarının kayıtta olduğu olayda, öfkeli bir şekilde araçtan inen N.A., aracın bagajından pompalı tüfeği alarak ağabeyinin evine ateş etmek istedi. Şoför koltuğundan inen diğer kardeş H.A., ise koşarak buna engel olup kısa süreli bir arbede sonrası tüfeği kardeşi N.A.'nın elinden almayı başardı.

Yeğen öfkeli amcanın elinden son anda kurtuldu

H.A., ardından kardeşini araca bindirerek evin önünden uzaklaşmak isterken N.A., tekrar araçtan inip bu defa saldırı girişiminde bulunduğu ağabeyi İ.A.'nın 03 ABM 122 plakalı aracını tekmelemeye başladı. Diğer kardeş tekrar araçtan inerek N.A.'yı güçlükle araca bindirip evin önünden uzaklaştırdı. N.A.'nın olayı gerçekleştirirken sürekli el kol hareketleri yaparak da çevreye tahditler savurması dikkatlerden kaçmadı.

Baba silahlı saldırı girişiminden dolayı oğullarından şikayetçi oldu

Yaşananlar esnasında amcasının evlerinin önüne elinden tüfekle geldiğini gören 15 yaşındaki kız çocuğu A.A. ise önce olanlara bir anlam veremedi, ardından merdivenleri hızla çıkarak evine girdi. Küçük kız kaçarak canını zor kurtarırken, uzun süre olayın şokunu atlatamadığı öğrenildi.

Olayın ardından ağabeyi İ.A.'nın aracında ciddi miktarda maddi hasar meydana gelirken, baba M.A. ve ağabeyi İ.A., kardeşleri N.A. ve H.A.'dan şikayetçi oldu. Güvenlik kameraları görüntüleri ile jandarmanın yolunun tutan baba oğlun şikayeti üzerine iki kardeş ekipler tarafından gözaltına alındı.

Şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

15 yaşındaki kız amcasının silahlı saldırı girişiminden son anda kurtuldu

Kaynak: İHA

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