15 Temmuz Sancak Koşusu yapıldı
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15 Temmuz Sancak Koşusu yapıldı

15 Temmuz Sancak Koşusu yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. Yıldönümü nedeniyle Malatya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "Demokrasi Bilinci, Elden Ele Taşınan Bir Bayrak Yarışıdır" sloganıyla 15 Temmuz Sancak Koşusu yapıldı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. Yıldönümü nedeniyle Malatya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "Demokrasi Bilinci, Elden Ele Taşınan Bir Bayrak Yarışıdır" sloganıyla 15 Temmuz Sancak Koşusu yapıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri kapsamında, şehitlerin anısını nesilden nesile aktarmak için her yıl düzenli olarak yapılan Sancak Koşusu, inanç, dirayet, birlik ve beraberlik ruhuyla ay yıldızlı sancağı taşımak, milli birlik ve beraberlik ruhunu topluma göstermek, hatırlatmak, tüm şehitlerin ve 15 Temmuz'da şehit olanların anısını yaşatmak amacıyla yapılıyor.

Öğretmen evi önünden başlayıp 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona eren 15 Temmuz Sancak Koşusu sonunda ay yıldızlı şanlı sancağı taşıyan son özel sporcu Canan Kılçık ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan ile beraber sancağı Vali Aydın Baruş'a teslim etti.

Bayrağı öperek teslim alan Vali Aydın Baruş ile sporcular hatıra fotoğrafı çektirdi. - MALATYA

15 Temmuz Sancak Koşusu yapıldı
15 Temmuz Sancak Koşusu yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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