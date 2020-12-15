15 Ocak'tan itibaren HES kodu eşleştirmesi yapılmayan İstanbulkartlar kullanılamayacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşıma getirilen HES kodu zorunluluğu kapsamında 15 Ocak'tan itibaren eşleştirme yapılmayan İstanbulkartların kullanılamayacağını duyurdu.
Covid-19 önlemleri kapsamında getirilen toplu ulaşımda HES kodu kontrolü zorunluluğunun ardından entegrasyon çalışmalarına başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15 Ocak'tan itibaren eşleşmesi yapılmamış kartların kullanılmayacağını duyurdu.
BAKANLIK EYLÜLDE GENELGE YAYIMLAMIŞTI
Eylül sonunda İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle şehir içi toplum araçlarına da HES kodu uygulaması getirildiği duyurulmuştu.
ULAŞIM ARAÇLARINI KULLANMALARI ENGELLENECEK
Genelgeyle Covid-19 tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekenlerin bilgileri ilgili makamlarla paylaşılarak, toplu ulaşım kullanımının geçici olarak engellenmesi amaçlandı.
İstanbulkart sitesi üzerinden gerekli bilgiler girilerek kart-HES kodu eşleşmesi yapılabiliyor.