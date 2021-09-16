15 Asya-Pasifik ülkesi yıl başına dek serbest ticaret bölgesi oluşturmayı planlıyor - Haberler
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15 Asya-Pasifik ülkesi yıl başına dek serbest ticaret bölgesi oluşturmayı planlıyor

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
15 Asya-Pasifik ülkesi yıl başına dek serbest ticaret bölgesi oluşturmayı planlıyor

Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (RCEP) üyesi ülkelerin, yıl başına dek serbest ticaret bölgesi oluşturulmasında anlaşmaya vardığı bildirildi.

Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (RCEP) üyesi ülkelerin, yıl başına dek serbest ticaret bölgesi oluşturulmasında anlaşmaya vardığı bildirildi.

Japon kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Kajiyama Hiroşi, RCEP bünyesindeki mevkidaşlarıyla görüştü.

Çevrim içi görüşmede, ekonomi bakanları, Ocak 2022'ye kadar RCEP çerçevesinde serbest ticaret bölgesi oluşturulmasında mutabakata vardı.

Anlaşma bünyesindeki tüm katılımcı ülkelerin, imzalanması planlanan anlaşmanın zaman diliminde ilk kez karar kıldığı belirtildi.

RCEP anlaşmasında, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi 10 ülkeye ek olarak Kuzeydoğu Asya ülkeleri Çin, Japonya ve Güney Kore ile Okyanusya ülkeleri Avustralya ve Yeni Zelanda da taraf konumunda yer alıyor.

Dünya nüfusunun ve gayrisafi hasılasının yüzde 30'unu kapsaması beklenen RCEP anlaşmasının, dünyanın en büyük bölgesel ekonomik blokunu oluşturacağı kaydediliyor.

ASEAN ülkeleri ile en büyük bölgesel ticaret ortaklarını bir araya getiren RCEP, 15 Kasım 2020'de Vietnam'da düzenlenen çevrim içi ASEAN Zirvesi'nde imzalanmıştı.

Anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için en az 6 ASEAN ülkesi ile en az 3 ASEAN dışı ülkenin onay sürecini tamamlaması gerekiyor.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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