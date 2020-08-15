15 Ağustos 2020 Fox Yayın Akışı
15 Ağustos 2020 Cumartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
15.08.2020 06:42 | Son Güncelleme: 15.08.2020 07:16
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
00:15 Şevkat Yerimdar
00:15 Tam Kafadan
02:15 Şevkat Yerimdar
03:30 Kadın
04:30 Kadın
06:00 Her Yerde Sen
08:00 Çalar Saat
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
11:15 Sen Çal Kapımı
12:45 Bay Yanlış
14:00 Şevkat Yerimdar
15:45 Yaparsın Aşkım
16:00 Sen Çal Kapımı
19:00 FOX Ana Haber
19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Bay Yanlış
20:00 Sen Çal Kapımı
22:45 Bay Yanlış
23:00 Sen Çal Kapımı
Kaynak: InterSinema.com