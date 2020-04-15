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Amerika Birleşik Devletleri, Dallas Mavericks, Donald Trump, Dallas, Spor, Güncel

"14 yıl önceki maçları izlemekten sıkıldım" diyen Trump, profesyonel sporları devam ettirmek istiyor

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, "14 yıl önce oynanmış beyzbol maçlarını tekrar izlemekten sıkıldım" diyerek üst düzey spor yöneticilerinin yer aldığı bir komite kurdu. Profesyonel sporları devam ettirmek isteyen Trump, bu komitede spor dünyasının yöneticilerinden tavsiyeler alacak.

15.04.2020 23:14 | Son Güncelleme: 15.04.2020 23:43
'14 yıl önceki maçları izlemekten sıkıldım' diyen Trump, profesyonel sporları devam ettirmek istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Amerika'daki profesyonel sporları devam ettirebilmek için bir komite topluyor. NBA Başkanı Adam Silver ve Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Amerika'daki spor liglerinin geleceğini görüşmek için toplantı gerçekleştirilecek komitede bulunuyor.

"14 YIL ÖNCE OYNANMIŞ BEYZBOL MAÇLARINI İZLEMEKTEN SIKILDIM"

Donald Trump, geçtiğimiz gün konu hakkında yaptığı açıklamalarda "Endüstrilerin liderleriyle görüşüp dünyanın en büyük ekonomisini en kısa sürede eski günlerine dönmesi için neler yapabiliriz fikir alışverişinde bulunacağız. Spor dünyasının eski haline dönmesi gerekiyor. 14 yıl önce oynanmış beyzbol maçlarını tekrar izlemekten sıkıldım" ifadelerini kullanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen spor liglerine devam edebilmek adına spor dünyasının yöneticilerinden tavsiyeler alacak.

İŞTE TOPLANTIYA KATILACAK İSİMLER

Donald Trump ile toplantı gerçekleştirecek olan komitede NFL Başkanı Roder Goodell, MLB Başkanı Rob Manfred, NHL Başkanı Gary Bettman, New England Patriots'ın sahibi Robert Kraft, Dallas Cowboys'un sahibi Jerry Jones, UFC Başkanı Dana White, WWE CEO'su Vince McMahon, PGA Tour Başkanı Jay Monahan, LPGA Başkanı Michael Whan, USTA Başkanı Patrick Galbraith, MLS Başkanı Don Garber ve NASCAR CEO'su Lesa Kennedy yer alacak.

'14 yıl önceki maçları izlemekten sıkıldım' diyen Trump, profesyonel sporları devam ettirmek istiyor
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Haber Yorumları (3)
ANONİM: Demek ki hala maç izlemeye vakti var
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ADIM SOYADIM: Hadi be başkanım kim tutar seni. Şöyle amerikayı mahvedecek ne varsa yap hepsini
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YUSUF D.: Evet başlatın spor karşılaşmalarını. . kobay olarak biraz da siz kullanılın.
Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
500
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