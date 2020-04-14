14 Nisan 2020 Fox Yayın Akışı 14 Nisan 2020 Salı günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… FOX YAYIN AKIŞI 00:45 Zümrüdüanka 00:45 Fatih Savaş ile Sohbet Gecesi 01:45 Yasak Elma 03:00 Aşk Yeniden 04:15 Zuhal Topal’la Sofrada 04:30 Kadın 06:00 Bana Sevmeyi Anlat 07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat 11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün 13:00 Dünya Avucunuzda 14:00 Temizlik Benim İşim 16:00 Zuhal Topal’la Sofrada 19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber 20:30 Hababam Sınıfı Üç Buçuk 20:30 Bir Aşk İki Hayat 22:45 Git Başımdan 22:45 Maskeli Beşler Kıbrıs Kaynak: InterSinema.com