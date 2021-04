14 federasyon ile AFAD arasında "Afet Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nda Afet Eğitim Yılı kapsamında İçişleri Bakanlığı'na bağlı AFAD Başkanlığı ile 14 spor branş federasyonu arasında "Afet Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı. Protokol töreninde açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Afet farkındalığı oluşturulması toplumlar için her geçen gün daha da büyük önem kazanıyor. Bu bilinçle AFAD ile önemli bir çalışmayı da bugün başlatmış oluyoruz. AFAD, ülkemizin her köşesinde yaşanan, her türlü afete anında müdahale ederek hayat kurtaran, insanlarımızın umutlarını yaşatan kuruluşlarımızın başında gelmektedir. Bunun somut örneklerini en son İzmir'de yaşanan depremde gördük. Bir kez daha AFAD ile gurur duyduk. Allah ülkemize, milletimize böyle felaketleri bir daha yaşatmasın. Coğrafi yapısı gereği doğal afetlerle sıklıkla karşı karşıya kalan bir ülkeyiz. Can ve mal kaybını azaltmak her zaman mümkündür. Bunun için de tabiki afetlere karşı daima bilinçli ve hazır olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Afetlerle baş etmeyi öğreneceğiz"

İmzalanan protokolün önemine dikkat çeken Özdemir, "İmzalayacağımız anlaşma ile federasyonumuz ve paydaşlarımızın personelleri, AFAD eğitimcileri ile afet ve acil durumlara hazırlık çalışmalarını yapacağız. Federasyon olarak tüm çalışanlarımızın AFAD gönüllülük sistemimize katılımını teşvik ederek önemli bir görevi de üstleniyoruz. Tüm bu çalışmalarımız ve eğitimler neticesinde afetlerle baş etmeyi öğreneceğiz" şeklinde konuştu.

(Ali Nargüner - Cem Geçim/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı