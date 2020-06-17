120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
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120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşayan Arif Orhan, 120 milyon değerindeki arazisini hiç bir ticari faaliyette kullanamayınca, tepki amaçlı arsasından dünyaca ünlü Konyaaltı Sahiline geçen yolu prefabrik evle kapattı.

120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
17.06.2020 10:31 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:35

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşayan Arif Orhan, 120 milyon değerindeki arazisini hiç bir ticari faaliyette kullanamayınca, tepki amaçlı arsasından dünyaca ünlü Konyaaltı Sahiline geçen yolu prefabrik evle kapattı.

Konyaaltı ilçesi Kuşkavağı Mahallesinde sahile sıfır 120 milyon değerinde, 4 bin 108 metrekare arazisi bulunan 53 yaşındaki Arif Orhan, iddiaya göre bu alanı hiçbir ticari faaliyette kullanamadı. Tapulu boş araziye yıllardır emlak vergisi ödeyen Arif Orhan, bu alanı ticari amaçlı değerlendirmeye karar verdi.Orhan, yaklaşık 500 hissedarı bulunan araziyi kullanmak için yakınlarının iznini aldı. Orhan, ilk iş olarak imar planında olmadığını iddia ettiği ve dünyaca ünlü Konyaaltı Sahiline çıkan arazisinden geçen yolu prefabrik yapı ile kapattı. Gelen tepkiler ve yapı kayıt belgesinin olmaması nedeniyle Orhan, prefabriğini kaldırmak için söz verdi. Arif Orhan, eyleminin ses getirdiğini ve arazisini ticari amaçla kullanabilmek için kendisine geçici de olsa ruhsat verilmesini talep etti.

"120 milyon değerinde"

Gayrimenkul işi ile uğraşan Arif Orhan, 120 milyon değerindeki 4 bin 108 metrekare tapulu arazinin kendilerine atalarından kaldığını söyledi. Arazinin sahile sıfır olduğunun altını çizen Orhan, "Tapu kütüğünde 20075 ada 2 parsel olarak geçiyor. 4 bin 108 metrekaredir. Yaklaşık 500 civarında hissedarı, 120 milyonluk değeri var. Hisseli olduğu için istediğimiz gibi kullanamıyoruz. Yüksek bir emlak vergisi altındayız. Bu baskıdan kurtulmak için burayı ticari olarak değerlendirmek istedik. O nedenle bu yola prefabrik ev koyduk, konaklamak için falan. İmar kanununa aykırı olduğu gerekçesiyle belediye ve prefabriğin olduğu yerin yol olduğunu iddia ederek yapıyı kaldırmam istendi. Ama gerçek yol burası değildir. Arsadır. Arsaya koyduk prefabriği. Kendi kafamıza göre koymadık. Belediye buna müsaade etmedi" dedi.

"Hakkımızı aradık"

Belediyenin kayıtlarında yolun arsa içinde olduğunu savunan Arif Orhan, "Prefabrik iki gün kaldı. Kaldıracağız. Belediyeye söz verdik ve kaldıracağız. Tapulu arazimiz ama hiçbir şey yapamıyoruz. Acı bir vaka. Prefabriği koymama tepki gösterenler oldu. Bizim buradaki teşebbüsümüz dikkat çekmek ve hakkımızı aramak. Mağduriyetimizin giderilmesidir. Hakkımız olanı istiyoruz, biz arazimizde faaliyet göstermek istiyoruz. Bize geçici de olsa ruhsat versinler. Dedelerimizden kalan mülkümüzü kullanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Konyaaltı Belediyesi ise yapı kayıt belgesinin olmamasının nedeniyle prefabriğin kaldırıldığını açıkladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Manşet

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