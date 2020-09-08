12 yıllık eşi Iran Angelo'nun yeğeniyle birlikte olan ünlü futbolcu Hulk, aldatma suçlamalarını reddetti
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12 yıllık eşi Iran Angelo'nun yeğeniyle birlikte olan ünlü futbolcu Hulk, aldatma suçlamalarını reddetti

12 yıllık eşi Iran Angelo'dan ayrılıp Iran'ın yeğeni Camila Angelo ile birlikte olan ünlü futbolcu Hulk, eşinin yaptığı aldatma suçlamalarını reddetti. Brezilyalı yıldız, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda Camila ile ilişkisinin ayrılıktan sonra başladığını söyleyip "Ben bir insanım. Evliliğimde mutlu değildim" ifadelerine yer verdi.

12 yıllık eşi Iran Angelo'nun yeğeniyle birlikte olan ünlü futbolcu Hulk, aldatma suçlamalarını reddetti
08.09.2020 19:52 | Son Güncelleme: 08.09.2020 20:24

12 yıllık eşi Iran Angelo ile geçen sene ayrılan Hulk, gündemden düşmüyor. Eşinin yeğeniyle birlikte olduğu için sonlanan ilişki hakkında konuşan yıldız futbolcu, Iran'ı aldattığı üzerine yapılan suçlamalara eşini asla aldatmadığını iddia ederek cevap verdi.

12 yıllık eşi Iran Angelo'nun yeğeniyle birlikte olan Hulk, aldatma suçlamalarını reddetti
Camila Angelo - Hulk

CANAVAR GİBİ DAVRANDIĞINI SÖYLEDİ

Hulk, şu an evliliğin bitmesine sebep olan eşinin yeğeni Camila Angelo ile ilişki yaşadığını söyledi. Hulk'un eski eşi Iran da futbolcunun kendisine ihanet ettiğini ve bu nedenle büyük acı çektiğini dile getirdi.

Hulk ise buna karşılık Iran'ın kendisine canavar gibi davrandığı Camila ile evliliğini bitirdikten sonra ilişki yaşamaya başladığını belirtip kendisini aldatmadığını açıkladı. Hulk, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda evliyken Camila ile asla ilişki yaşamadığını söyledi ve "Ben bir insanım. Evliliğimde mutlu değildim" dedi.

12 yıllık eşi Iran Angelo'nun yeğeniyle birlikte olan Hulk, aldatma suçlamalarını reddetti
Iran Angelo - Camila Angelo

3 ÇOCUKLARI VAR

Iran ve Hulk'un 12 yıl süren evliliklerinden üç çocukları bulunuyor.

12 yıllık eşi Iran Angelo'nun yeğeniyle birlikte olan Hulk, aldatma suçlamalarını reddetti
Iran Angelo

ARKADAŞLIKTAN İLİŞKİYE DÖNDÜ

Şu an Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai SIPG takımında oynayan Hulk, Çin'e gittikten sonra Camila'nın da yanına geldiğini ve Camila'nın çok güzel bir kadın olduğunu belirtti. Dünyaca ünlü futbolcu, aralarındaki arkadaşlığın ikisinin de yalnız olmasından dolayı ilişkiyle sonlandığını söyledi.

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