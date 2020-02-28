28.02.2020 12:22 | Son Güncelleme: 28.02.2020 12:22

Türkiye'nin mobilya sektörü ihracatını artırmak amacıyla düzenlenen 12.Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması'nda proje teslim tarihi 25 Nisan'da sona erecek.

Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamaya göre, söz konusu yarışma Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğü, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) iş birliği ve Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğinin organizatörlüğünde düzenleniyor.

Başvuruları 25 Şubat'ta başlayan 12.Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması'nda proje teslim tarihi 25 Nisan'da sona erecek. Mobilya sektörünün gelişimine katkıda bulunmak ve tasarımın sektörler için önemini vurgulamayı da amaçlayan yarışmanın ödül töreni 16 Haziran'da yapılacak.

Toplamda 182 bin lira ödül verilecek yarışmaya, "www.designforexport.org" veya www.mobilyatasarimyarismasi.org" internet adreslerinden başvuru yapabilecek.

Kaynak: AA