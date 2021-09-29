850 milyon euroluk Real Madrid'i yenen Sheriff kimin takımı? İşte mucizenin öyküsü

Şampiyonlar Ligi'ne Shakhtar'ı yenerek mucizenin startını veren Sheriff, Real Madrid'i de deplasmanda mağlup ederek adeta gerçek bir mucize başardı. Takım değeri 12 milyon euro ve maaş ortalaması 100 bin euro olan bu takım, dünyanın gündemine oturdu. Twitter'da Sheriff hakkında yaklaşık 400 bin Tweet atıldı. Peki bu Sheriff takımı nasıl kuruldu, patronu ve hocası kim? Takımın temeli nasıl atıldı?

İşte Sheriff mucizesi:

İLLEGAL SERVET

Moldova'nın en büyük kulübü ve merkezi olan Sheriff, Transdinyester'in ikinci büyük şirketi Sheriff tarafından 1996'da kuruldu. Kaçak sigara, alkol ve gıda ticareti ekonomisinden besleniyor.

ZENGİN BAŞKAN

Kulübün Başkanı Victor Gushan, eski bir Sovyet KGB subayı. Transdinyester'de Sheriff şirketinin sahibi. Benzin istasyonlarına, televizyon kanalına, süpermarket zincirine, alkol fabrikalarına ve cep telefonu şebekesine sahip.

FUTBOLA AĞIRLIK VERDİ

Şehirdeki bazı krizler nedeniyle futbol yatırımlarına ağırlık verildi. Kulüp 1996'da kuruldu. 2020-2021 yılları arasında Sheriff, tam 19 şampiyonluk kazandı.

STAT 200 MİLYON DOLAR

Avrupa'nın en fakir ülkesinde 5 yıldızlı otel, antrenman sahaları, kış mevsimine uygun tasarlanmış 200 milyon dolar değerinde stat yapıldı. Öte yandan Moldova'da yabancı sınırı da yok. Real Madrid'e karşı oynayan ilk 11 tamamen yabancı.

160 BİN EURO EN YÜKSEK MAAŞ

Sheriff'te en yüksek futbolcu maaşının 160 bin euro olduğu belirtiliyor. Takımın maaş ortalaması 100 bin euro. Personellerin kazancı 100 ila 450 euro arasında değişiyor. Başarılara göre personel ve futbolculara prim veriliyor.

TAKTİK UZMANI

Takımın hocası Yury Vernydub için 'taktik uzmanı' yorumları yapılıyor. Vernydub, "Yabancı sınırı olmadığı için gruplara kaldık ve kazandık. Aksi halde zordu. Yabancı sınırı hiçbir ülkede futbolu geliştirmez. Aksine problem getirir" açıklaması yaptı.

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