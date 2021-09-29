850 milyon euroluk Real Madrid'i yenen Sheriff kimin takımı? İşte mucizenin öyküsü - Haberler Spor
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850 milyon euroluk Real Madrid'i yenen Sheriff kimin takımı? İşte mucizenin öyküsü

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Dünya, Moldova ekibi Sheriff'i konuşuyor. Takım değeri 12 milyon, maaş ortalaması 100 bin euro olan Sheriff, Shakhtar'dan sonra Real Madrid'i de yenerek ağızları açık bıraktı. 850 milyon euroluk Real Madrid'in hocası Ancelotti bile, "Ne açıklayayım, söyleyecek bir şey yok!" diye konuştu. Eski bir KGB subayı olan kulübün başkanı Victor Gushan, kulüp çalışanlarına performansa göre ücret veriyor. İşte, Real Madrid ve Inter'in olduğu grupta liderlik koltuğunda oturan Sheriff'in öyküsü.

Şampiyonlar Ligi'ne Shakhtar'ı yenerek mucizenin startını veren Sheriff, Real Madrid'i de deplasmanda mağlup ederek adeta gerçek bir mucize başardı. Takım değeri 12 milyon euro ve maaş ortalaması 100 bin euro olan bu takım, dünyanın gündemine oturdu. Twitter'da Sheriff hakkında yaklaşık 400 bin Tweet atıldı. Peki bu Sheriff takımı nasıl kuruldu, patronu ve hocası kim? Takımın temeli nasıl atıldı?

İşte Sheriff mucizesi:

Moldova'nın en büyük kulübü ve merkezi olan Sheriff, Transdinyester'in ikinci büyük şirketi Sheriff tarafından 1996'da kuruldu. Kaçak sigara, alkol ve gıda ticareti ekonomisinden besleniyor.

Kulübün Başkanı Victor Gushan, eski bir Sovyet KGB subayı. Transdinyester'de Sheriff şirketinin sahibi. Benzin istasyonlarına, televizyon kanalına, süpermarket zincirine, alkol fabrikalarına ve cep telefonu şebekesine sahip.

Şehirdeki bazı krizler nedeniyle futbol yatırımlarına ağırlık verildi. Kulüp 1996'da kuruldu. 2020-2021 yılları arasında Sheriff, tam 19 şampiyonluk kazandı.

12 milyon euro değeriyle, 850 milyon euroluk Real Madrid'i yenen Sheriff kimin takımı? İşte Mucizenin öyküsü

Avrupa'nın en fakir ülkesinde 5 yıldızlı otel, antrenman sahaları, kış mevsimine uygun tasarlanmış 200 milyon dolar değerinde stat yapıldı. Öte yandan Moldova'da yabancı sınırı da yok. Real Madrid'e karşı oynayan ilk 11 tamamen yabancı.

Sheriff'te en yüksek futbolcu maaşının 160 bin euro olduğu belirtiliyor. Takımın maaş ortalaması 100 bin euro. Personellerin kazancı 100 ila 450 euro arasında değişiyor. Başarılara göre personel ve futbolculara prim veriliyor.

12 milyon euro değeriyle, 850 milyon euroluk Real Madrid'i yenen Sheriff kimin takımı? İşte Mucizenin öyküsü

Takımın hocası Yury Vernydub için 'taktik uzmanı' yorumları yapılıyor. Vernydub, "Yabancı sınırı olmadığı için gruplara kaldık ve kazandık. Aksi halde zordu. Yabancı sınırı hiçbir ülkede futbolu geliştirmez. Aksine problem getirir" açıklaması yaptı.

850 milyon euroluk Real Madrid'i yenen Sheriff kimin takımı? İşte mucizenin öyküsü
Haberler.com - Spor Haberleri
Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
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/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (1)
Çınar Saraç:Real Madrid evinde bir maç kaybetti ama iddaa oranları neydi Avrupa’da 2/2 33 oran , direk 2 dersen 20 oran düşünün 10 milyon Euro oynasa alacağı paraya bak , bahise oynadı real Madrid ve şerif, ikisi anlaştı ,
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Haber: 850 milyon euroluk Real Madrid'i yenen Sheriff kimin takımı? İşte mucizenin öyküsü - Haberler Spor
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