"12. Kazan Summit 2021" zirvesi sona erdi

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen uluslarası "12. Kazan Summit 2021" zirvesi sona erdi.

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen uluslarası "12. Kazan Summit 2021" zirvesi sona erdi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu zirveye 64 ülkeden 4 bin 750 ziyaretçi katıldı.

Rusya ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler arasındaki ilişkileri sağlamlaştırmayı amaçlayan zirve tarımdan makine üretimine, medyadan yemek sektörüne kadar birçok alanda iş birliği anlaşması imzalanmasına olanak sağladı.

Ana teması "bilinçli tüketim" olan zirve kapsamında düzenlenen oturumlarda ortaklık finansmanı, helal endüstrisi, gençlik diplomasisi, tıp, spor, yaratıcı endüstriler, ihracatın geliştirilmesi, iş ve yatırımlar gibi konular tartışıldı.

Tataristan Cumhuriyeti himayesinde düzenlenen zirve, "Rusya Helal Expo" sergisine de ev sahipliği yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuba Şahin