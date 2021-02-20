12 Dev Adam, İsveç'i 88-80 yendi

A Milli Basketbol Takımımız, EuroBasket 2022 Elemeleri maçında İsveç'i 88-80 mağlup etti ve gruptan çıkma şansını sürdürdü.

12 Dev Adam, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki beşinci maçında İsveç ile karşılaştı.

Akatlar'daki karşılaşmaya iyi başlayan İsveç oldu ancak çeyrek sonunda 8-0'lık bir seri yakalayan Türkiye ilk periyodu 18-17 önde kapattı.

İkinci çeyrekte Alperen Şengün'ün yanı sıra Shane Larkin ve Melih Mahmutoğlu ile sayılar bulan milliler, savunmasıyla üstünlüğünü korudu ve devreye 39-35 önde girdi.

İsveç, ikinci yarının başında öne geçmeyi başarsa da rakibine erken karşılık veren ay-yıldızlılar, son 10 dakikaya 62-57 önde girdi.

Son çeyrekte oyunun kontrolünü eline alan A Milli Takım farkı 11'e kadar çekmeyi başardı. Maçın son anlarında üstünlüğünü koruyan 12 Dev Adam parkeden 88-80 skorla galibiyetle ayrıldı.

Milliler'de Alperen Şengün 24, Buğrahan Tuncer 19,Sertaç Şanlı 14, Shane Larkin 9, Melih Mahmutoğlu 9 sayı ile oynadı. İsveç'te ise Jonas Jerebko 21, Simon Birgander 19 sayı üretti.

SIRADAKİ RAKİP HIRVATİSTAN

İstanbul'un ev sahipliğinde corona virüs pandemisi nedeniyle fanus düzeninde gerçekleştirilen organizasyonda D Grubu mücadelesi, 22 Şubat Pazartesi günü Türkiye-Hırvatistan ve İsveç-Hollanda maçlarıyla tamamlanacak. A Milli Takım'ın Hırvatistan karşılaşması saat 20.00'de başlayacak.