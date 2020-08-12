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12 Ağustos Çarşamba DHA Spor Gündemi

Hasan Kartal: Rizespor düşseydi, küme düşme kalkar mıydı?

12 Ağustos Çarşamba DHA Spor Gündemi
12.08.2020 09:28 | Son Güncelleme: 12.08.2020 09:36

Hasan Kartal: Rizespor düşseydi, küme düşme kalkar mıydı?

"Maçların oynanmamasından yana olduğumuzu söylemiştik"

"Rize'nin ayrı bir değerlendirilmesi var""Borçlardan başkan ve yönetim kurulları sorumlu olacak""Arkadaşlar alınmasın ama küme düşen takımlar pastadan daha az pay almalılar""Kulüp başkanlarının süresi 3 yıl olmalı"

KULÜPLER BİRLİĞİ VAKFI 14.00 Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı yapılacak.

KULÜPLERİN YENİ SEZON HAZIRLIKLARI VE TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

FENERBAHÇE10.30 Sarı-lacivertlilerde yeni sezon hazırlıkları Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde devam edecek.

GALATASARAYSarı-kırmızılılar, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına çift idmanla başlayacak.

BEŞİKTAŞSiyah-beyazlı takımda yeni sezon çalışmaları devam edecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL

22.00 Atalanta - Paris Saint-Germain


Kaynak: DHA

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