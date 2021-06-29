12 Adet Taşınmazın (Lojman) Satışına İlişkin İhale İlanı

Manisa İli Şehzadeler, Akhisar, Saruhanlı, Demirci, Turgutlu ve Alaşehir İlçelerinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığımıza ait lojman niteliğindeki 12 (on iki) adet taşınmazın satış işi Başkanlığımızca, 2886 sayılı Kanunun 45.