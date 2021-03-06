12-14 yaş tenis il birinciliği sona erdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

12-14 yaş tenis il birinciliği sona erdi

06.03.2021 11:25 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:28
12-14 yaş tenis il birinciliği sona erdi

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 12-14 yaş tenis il birinciliği, yapılan final maçlarının ardından tamamlandı.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 12-14 yaş tenis il birinciliği, yapılan final maçlarının ardından tamamlandı.

2-5 Mart tarihleri arası il geneli kız-erkek 61 sporcunun katılımıyla tenis kompleksinde gerçekleştirilen ve birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan il birinciliği sonunda 12 yaş erkeler kategorisi birinci grupta Toprak Konya, ikinci grupta Doruk Bayıroğlu, üçüncü grupta Kerem Öcal birincilik elde ederken,12 yaş kızlar kategorisinde ise birinci grupta Özge Atıcı, ikinci grupta Bilge Atıcı, üçüncü grupta Okyanus Sultanoğlu birincilik elde etti. 14 yaş erkekler kategorisi birinci grupta Deniz Tolungüç, ikinci grupta Bahadır Efe Subaşı birinci olurken, kızlarda da birinci grupta Şimal Sultan Çetrez, ikinci grupta ise Ilgın Eylül Demir birinci oldu.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Spor Hizmetleri Müdürü Osman Yıldızbakan, Türkiye Tenis Federasyonu Mersin il Temsilcisi Atilla Kökver ve Turnuva Başhakemi Ferdat Şara tarafından verildi. - MERSİN

12-14 yaş tenis il birinciliği sona erdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Nikol Paşinyan Necmettin Erbakan
Magazin Esra Erol Cansu Dere Müslüm Gürses Kerimcan Durmaz
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Emre Taşdemir Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 12-14 yaş tenis il birinciliği sona erdi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 11:29:35. #1.16#
title