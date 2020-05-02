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11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek

02.05.2020 09:51 | Son Güncelleme: 02.05.2020 09:58

Koronavirüs nedeniyle kapanan AVM'ler bu ay yeni bir düzenle açılmaya hazırlanıyor. Buna göre AVM'lerde serbest dolaşma olmayacak, mağazalarda herkes tek bir hat üzerinde yürüyecek. Geriye dönme ve başka bir bölüme geçme olmayacak. Sosyal mesafe korunmazsa alarm çalacak. Girişlerde termal kamera olacak, ateşi yüksek olanlar içeri alınmayacak.

Bu ay ortasından itibaren kademeli olarak açılmaya başlaması beklenen alışveriş merkezleri (AVM), koronavirüs salgınına karşı yeni bir düzenle tüketicinin karşısına çıkacak. Buna göre, vatandaşlar mağazalara girdiğinde istediği gibi dolaşamayacak, oklarla yönlendirmeler ve patikalar oluşturulacak. Milliyet'te yer alan habere göre, koronavirüs salgını nedeniyle, yakında açılması beklenen AVM'lerdeki sağlık ve güvenlik önlemleri de yenilenecek. AVM'lerdeki yeni yapılanma hakkında bilgi veren Securitas Türkiye Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu, "Cadde mağazalarında hazırlıklar başladı, bir çok AVM'de de çalışma ve denemeler yapıyoruz. Mağaza düzeni değişiyor. Kuyruk yönetimi başladı" dedi.

SERBEST DOLAŞMA YOK

"Kuyruk yöntemi" ile herkesin bir hat üzerinde dolaşarak alışveriş yapacağını belirten Kösereisoğlu, "Mağazalara girdiğimizde istediğimiz gibi dolaşamayacağız, oklarla yönlendirmeler ve patikalar oluşturulacak. Herkes bu yolu izleyerek mağazayı dolaşarak kasaya ulaşacak. Geriye dönmek ya da istenilen bölüme geçmek söz konusu olmayacak. Kasaların önlerinde iki metre aralıklı çizgiler ya da kareler çizilerek sosyal mesafe korunmaya çalışılacak. Mağazalar ve marketler şu anda bunun üzerinde çalışıyorlar" diye konuştu.

Yeni dönemde x-ray'lerin daha fazla kullanılacağını anlatan Kösereisoğlu, "Fiziki mesafeyi koruyarak kontrol üzerinde çalışıyoruz. Güvenlik görevlileri için plexi korumalar düşünülüyor" ifadesini konuştu.

TERMAL KAMERA KULLANILACAK

Yeni dönemde kapı dedektörlerinin yeniden ayarlanarak daha hassas hale getirileceğini anlatan Kösereisoğlu, "El ölçümü cihazlarının hem hata oranı yüksek, hem de sosyal mesafeyi korumadan ölçüm yapmak zor. O nedenle termal kamera kullanmayı tercih ediyoruz. Güvenlik görevlileri ateşi yüksek olanları ve maske kurallarına uymayanları içeri almama hakkına sahipler. Ancak alıkoyma ya da sağlık kuruluşuna yönlendirme yetkileri bulunmuyor" bilgisini verdi.

Mağazalarda insan sayımı ve ateş ölçümü teknolojilerinin de gündemde olduğunu anlatan Kösereisoğlu, "Güvenlik için kullandığımız teknolojileri sağlık için kullanmaya başlayacağız. Belli bir noktada toplanan kalabalığı farkederek alarm oluşturan kameralar şimdi sosyal mesafe nedeniyle uyarı vermeye başlayacak" dedi.

11 MAYIS AÇILMA PLANI

Alışveriş merkezlerinin bazıları 11 Mayıs gibi açılış hazırlığı yapılıyor. Perakende sektörü açılış için çok sıkı hijyen tedbirleri alıyor. Bunlar arasında denenen kıyafete 24 saat karantina uygulanması ve ışın temizliği ile mağaza kapılarında müşteriye ateş ölçerli kontrol de bulunuyor.

SİNEMALAR AÇILMAYACAK

Koronavirüs sürecinin işletmelere ek maliyet getirirken, kazançlarında da azalma olduğuna dikkat çeken Kösereisoğlu, "AVM'ler açılmak istiyor. AVM'lerin mayıs ortasında açılması gündemde. Ancak bu AVM'lerin tamamının açılması anlamına gelmiyor. Yemek alanları, çocuk oyun alanları ve sinemalar daha uzun bir süre açılmayacak gibi duruyor" dedi.

Kösereisoğlu, her kentteki AVM'nin durumunun farklı olduğunu ve normalleşmenin farklı zamanlarda olabileceğini kaydetti.

11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek

Ekonomi Manşet

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