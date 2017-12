"11 İlçede 11 Okul" projesi Marmaraereğlisi'nde



TEKİRDAĞ -Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin '11 İlçeye 11 Okul' projesi kapsamında inşa edilen Marmaraereğlisi Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Atatürk İlkokulunun devir teslimi ve açılış töreni gerçekleşti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin "11 İlçede 11 Okul" projesi kapsamında yapılan 10'uncu okul Marmaraereğlisi ilçesinde tamamlanarak devir teslimi Tekirdağ Valiliğine yapıldı. Proje kapsamında son olarak Saray'da inşaatı devam eden okulun da tamamlanması ile birlikte 254 adet derslik 2 tane kapalı spor salonu tamamlanmış olacak. 51 bin 142 metrekareye sahip 11 okul 48 milyon TL'ye mal oldu.

Törene Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, CHP Tekirdağ Milletvekilleri Candan Yüceer ve Faik Öztrak, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan, Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fuat Arvas, Marmaraereğlisi ilçe Kaymakamı Sıdkı Zehin, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı, Mehmet Zeki Gürcün, CHP Tekirdağ İl Başkanı Recep Ökten, CHP Süleymanpaşa İlçe Başkanı İlker Yağcıoğlu ve çok sayıda protokol üyesi ile vatandaş katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Marmaraereğilisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, "Şimdi tabiki olmazsa olmazımız eğitim yaklaşık 20 yıldır bu görevdeyim. Ben 20 yıl önce göreve geldiğimde burada 2 tane ilköğretim okulu vardı. Bir tane de düz lise vardı. Eğitimler ikili sabahçı ve öğlenci dönüşümlü eğitimler yapılıyordu. ve tabi 4 dönemdir yanımda olan bütün meclis üyesi arkadaşlarımdan bölgeyi tarayarak araştırarak anketler yaparak eğitimde çok geri kaldığımızı ve ne yapmamız gerektiğini araştırdık ve ilçemizde ivediliklen yeni okullara ihtiyaç olduğunu tespit ettik ve dolayısıyla başladık bu sene eğitimde bir devrim yaşıyoruz. Benim ilçeme bir çivi çakanın ben kulu kölesi olurum kim olursa olsun. Şimdi yapılan yatırımlar nasıl gerçekleşti. İşte bugün açılışını yapacağımız devir teslimin arsanın şu anki metrekaresi 5 bin 795 metrekare ilçenin en güzel yerinde bugün buranın maliyeti 6 trilyon ve bunu belediyemiz tahsis etti" dedi.

11 Okul Projesi kapsamında son bir okulun kaldığını dile getiren Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Bu hizmetlerde temel atarken yüzde 30 mutluluk, ama açarken yüzde 70 mutluluk ben böyle diyorum. Biz artık o yüzde 70'leri yaşamaya başladık. Milli Eğitim 11 ilçeye 11 okul gerçekten bizim gurur projemiz 4 ay sonrada Saray'daki okulu da açtıktan sonra projeyi tamamlamış olacağız. Ama tabi ne yazık ki Tekirdağ göç alan bir ilimiz ve 972 bin 875 nüfusu var. 15 Ocak'ta adrese dayalı nüfus sistemi 2017 rakamları açıklanacak ve 1 milyon nüfusu aşan büyükşehirler arasına gireceğiz ve her sene Tekirdağ'ın 5 bin öğrencilik dersliğe ihtiyacı var ben bu konuda gerçekten bu yatırımı yapmanın ne kadar isabetli bir karar olduğunu bir kere daha görüyorum" ifadelerini kullandı.

Kısa bir sürede tamamlanan okulu teslim almanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, "Gerçekten 10'uncusunu bugün teslim alıyoruz. İnşallah kısa bir süre sonra son Saray'daki okulumuzla birlikte Büyükşehir Belediyemizin milletvekilimizin de belirttiği gibi 2015 yılında vermiş olduğu sözü tamamlamış olacak. Eğitim camiamıza Tekirdağlı hemşehrilerimize teslim etmiş olacaklar. Biz gerçekten hızla büyüyen büyük göç alan bir iliz ve bu ildeki eğitimle ilgili sorunlarımızın da farkındayız ve bu yıl içerisinde şu an itibari ile ihalesi yapılmış. Projesi devam eden ilimizdeki okul sayısı 47 adet ve bunların 30'unda fazlası şu anda devlet yatırımı 10'un üzerinde hayırseverimiz tarafından devam eden yatırımlarımız var. 900'ün üzerinde derslik kazandıracağız bu okullarımızın tamamlanması ile birlikte. Ama bu yetiyor mu yetmiyor çünkü, her sene nüfusumuz bir Ereğli kadar artıyor bu da bizlere daha çok çalışmamızı daha fazla fiziki imkanları geliştirmemizi zorunlu hale getiriyor" ifadelerine yer verdi.

Devir teslimin imzalanmasının ardından kurdele kesimi ile okulun açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak okulu gezdi.