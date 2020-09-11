102,39 karat büyüklüğündeki elmas Hong Kong'da satışa çıkacak
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102,39 karat büyüklüğündeki elmas Hong Kong'da satışa çıkacak

Hong Kong'da 102.39 karatlık elmas, gelecek ay müzayedede açık arttırmayla satılacak.

102,39 karat büyüklüğündeki elmas Hong Kong'da satışa çıkacak
11.09.2020 14:59 | Son Güncelleme: 11.09.2020 15:12

Hong Kong'da 102.39 karatlık elmas, gelecek ay müzayedede açık arttırmayla satılacak. Doğada bu büyüklükte nadir bulunan elmasın satış fiyatının rekor bir meblağ olması bekleniyor.

?Kanada'nın Ontario eyaletinde 2018 yılında bulunan 271 karatlık işlenmemiş elmastan kesilen oval taş, bir elmasın değerlendirildiği 'dört C' kriterinin her birinde (kesim, renk, netlik ve karat ağırlık) en üst sıralarda yer aldı.

Beyaz elmas, en yüksek derecelendirme olan 'D rengi' olarak sınıflandırıldı ve 'kusursuz' olduğu için dünyanın kimyasal olarak en saf, şeffaf ve simetrik elmasları arasına yerini aldı. Elmasın, azot elementini çok az içerdiği için doğada bulunan nadir bir elmas türü olduğu ifade edildi.

Elmasın satılacağı müzayede, 5 Ekim'de Hong Kong'da yapılacak. Kusursuz elmas, Pekin, Şanghay, New York ve Taipei'de yalnızca randevulu girişlerle sergilenecek.

Kaynak: DHA

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