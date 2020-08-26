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10 yıllık sorun çözülüyor

Sivas'ın 10 yıldır gündemden düşmeyen sorunlarından olan Sebze Halinin, tadilat ve çevre düzenlemesi ile sorunu çözüme kavuşuyor.

10 yıllık sorun çözülüyor
26.08.2020 12:32 | Son Güncelleme: 26.08.2020 12:37

Sivas'ın 10 yıldır gündemden düşmeyen sorunlarından olan Sebze Halinin, tadilat ve çevre düzenlemesi ile sorunu çözüme kavuşuyor.

Sivas merkez Çarşıbaşı Mahallesi'nde bulunan mülkiyeti Sivas Belediyesi ve özel mülkiyetlere ait Perakende Sebze Halinin tadilat ve çevre düzenlemesi projesi 28 Ağustos Cuma günü yapılacak ihaleyle başlıyor. Mevcut durumu ile insan trafiğinin olumsuz yanları, ticaretin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi, alana düzen getirilebilmesi ile görüntü ve gürültü kirliliğinin giderilmesi, sebze hali esnafının kış aylarında çektiği sorun ve sıkıntıların son bulması nedeniyle yeni bir proje çalışmasının yapılması talimatını veren Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Toplantı Salonu'nda Perakende Sebze Hali esnafıyla bir araya geldi.Toplantıda Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Sıtkı Eminoğlu, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Akgül'de katılım gösterdi. Toplantıda Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Sıtkı Eminoğlu sunum yaparak projenin detaylarını anlattı.

Sivas'ın 10 yıldır gündemde olan sorunu çözüme kavuşuyor

Toplantıda konuşan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, sebze halinin sorunlarının yaklaşık 10 yıldır gündemde olduğunu belirterek "28 Ağustos Cuma günü Perakende Sebze Hali Projemizin ihalesi yapılacak. Bu ihaleyle birlikte süreçte başlamış olacak. Projemizi bu aşamaya getirmek kolay olmadı. Anıtlar kurulunun müdahil olduğu bir alanda proje gerçekleştirmek zor oluyor. Biz gerekli izinleri alarak projemizi oluşturduk. Bundan sonraki yol haritamızı belirlemek üzere siz sebze hali esnafımızla da istişare ederek çalışmalarımıza başlayacağız. Yaklaşık 10 yıldır gündemde olan bir konuydu. Özellikle kış aylarında hem sebze hali esnafımızın hem de Sivaslı hemşerilerimizin sorun yaşadığı bir alanda çözüm odaklı hizmet etmemiz gerekiyor. Bundan önce de burayla ilgili bir proje hazırlanmıştı görsel olarak güzel ancak farklı nedenlerle özellikle mülkiyet noktasındaki sorunlardan dolayı fazla ilerleme kat edilememiş. Gerek seçim dönemi gerekse de seçimden sonra sizlerle bir araya geldiğimizde perakende sebze halinin etrafının düzenlenmesi ve üstünün kapatılması noktasında bir talep olmuştu. Tabi sadece üstünün kapatılması sorunu çözmüyor. Burada projeyi aşama aşama yapacağız. 1. aşamada Sebze halinin orta bölgesinde bulunan yaklaşık 4800 mlik açık alanın kapatılması ve altyapısının tamamlanması 2. aşamada mimari ve statik uygulamalar, altyapı, cephe ve çevre ıslahı gibi konular ele alacağız. Dükkanların hava koşullarının olumsuz etkilerinden korunması ile birlikte; yeni tezgah düzeni, yaya sirkülasyon alanlarının düzenlenmesi, esnafın daha uygun şartlarda ticari faaliyetlerini yapabilmesi gibi amaçları hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Perakende sebze hali cazibe merkezi haline geliyor

Başkan Bilgin, tarihi unsurların cazibesinin artmasını ve algılanmasının iyileşmesini hedeflediklerini dile getirerek, "Burada Perakende Sebze Halinin kuzeyinde bulunan asma kahveler olarak bilinen yapı kamulaştırılmak sureti ile yıkılacak bölgenin otopark, dinlenme, bekleme alanlarına dönüşmesi sağlanacak; alanın görünürlüğü de artırılacak. Yapıda bulunan çatı sökülecek yeni çatı imalatı yapılarak çatı kaplaması yenilenecek, anten, kablolar, çirkin görüntü oluşturan unsurlar kaldırılacak. Alanda merdiven, rampa, korkuluk gibi halkın rahat kullanmasını sağlayacak her türlü tedbir alınmasını hedefliyoruz. İç ve dış cephelerde bulunan beton sundurmaların binanın statiğini etkileyecek olan kısımları kırılacak ve dükkanlara tek tip tente uygulaması yapılacak. Bina iç ve dış cephelerinde doğramaların tamamı sökülecek alüminyum doğrama imalatı ile yeniden dizayn edilecek. Cephedeki tabela aydınlatma armatürleri, Klima ve depolama unsurları kaldırılacak ve tek tip cephe kaplaması (kolonlar mekanik montaj limrataşı, diğer kısımlar alüminyum kompozit) yapılarak görüntü sadeleştirilecek. Bina içindeki ve dışındaki altyapı, elektrik, doğalgaz, şebeke suyu, yağmurlama ve kanalizasyon unsurları tamamen yenilenecek. Zemin kaplamaları, kaldırım ve yol kaplamaları sökülecek yeniden düzenlenecek. Bu düzenleme ile birlikte çevresindeki tarihi unsurların açığa çıkması zemin kaplamalarının bazalt kaplama ile değişmesi ile birlikte şehir mobilyaları, aydınlatma direkleri, otopark çizgileri ile uygulamalar yapılarak perakende sebze hali ile birlikte tüm tarihi unsurların cazibesinin artması ve algılanmasının iyileşmesini amaçlıyoruz" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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