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Meclis Başkanı, Mustafa Elitaş, Kuşadası, Türkiye, Güncel

10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

13.04.2020 13:25 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:28
10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

MECLİS BAŞKANI, AK PARTİ HEYETİ İLE GÖRÜŞTÜ

Meclis Başkanı Şahin, CHP Grup Başkanvekilleri'nin, Anayasa değişiklik teklifiyle ilgili '3 madde paketten ayrılsın' önerisini sunmak üzere yaptığı ziyaretin ardından AK Parti Grup Başkanvekilleri Bekir Bozdağ ve Mustafa Elitaş'la görüştü. Görüşmenin ardından bir açıklama yapan Bozdağ, Şahin'in, CHP Grup Başkanvekillerinin dile getirdiği konuları ilettiğini söyledi.

AKPM BAŞKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU BAKÜ'DE

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a geldi. Havaalanında basın ordusu tarafından karşılanan Çavuşoğlu, temasları hakkında açıklamalarda bulundu.

SEZONUN İLK TRANSATLANTİKLERİ GELDİ

Kruvaziyer turizmin başkenti Kuşadası sezonun ilk transatlantiklerini ağırlıyor. Kruvaziyer turizmin önde gelen merkezlerinden Kuşadası'na, bu sezonun ilk transatlantik gemileri geldi.

Kuşadası Ege Ports Limanı'na bu sabah yanaşan İngiliz bayraklı "Ocean Village", Bahama bayraklı "Cristal Serenty" isimli iki transatlantik ve "Aqua Marine" adlı Yunan bayraklı yolcu gemisiyle ilçeye ABD ve İngiltere vatandaşı 4 bin 250 turist ile 2 bin 200 mürettebat geldi.

Kuşadası'na giriş yapan turistlerin bir bölümü otobüslerle Efes Antik Kenti ve Meryemana Evi'ne düzenlenen turlara katılırken, bir bölümü de Kuşadası çarşısında gezmeyi tercih etti.

(İHA)

10 yıl önce bugün neler oldu ?

Kaynak: İHA

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