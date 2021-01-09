10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz, mesajında toplumun aydınlatılması noktasında gazetecilerin önemli bir rol üstelendiğini, basının internet medyası ve sosyal medya ile yelpazesini genişlettiğini, tek yönlü bilgi paylaşımından, çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaştığını bildirdi.

Kamuoyunun bilgilendirilmesinde doğru ve güvenilir haber yapma, objektif olma, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde barındıran bir mesleği icra eden bütün gazetecileri tebrik eden Yılmaz, "Medya mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, kendilerine başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan KAPLAN