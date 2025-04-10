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10 NİSAN DÖVİZ KURLARI! Bugün dolar kaç TL, euro ne kadar? 2025 MERKEZ BANKASI CANLI DÖVİZ KURLARI!

10 NİSAN DÖVİZ KURLARI! Bugün dolar kaç TL, euro ne kadar? 2025 MERKEZ BANKASI CANLI DÖVİZ KURLARI!
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Haberler
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Döviz piyasalarındaki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. ABD'nin ekonomi politikaları, merkez bankalarının faiz kararları ve uluslararası ticaret dengeleri, döviz fiyatlarında belirleyici faktörler arasında öne çıkıyor. Peki, Merkez Bankası dolar ve euro kuru nasıl? Euro kaç TL? Dolar ne kadar? İşte, 10 Nisan 2025 Perşembe canlı döviz fiyatları ve detaylar…

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için yakından takip edilmesi gereken bir konu haline getiriyor. Özellikle son dönemde, ABD'nin ekonomi politikaları, gümrük tarifelerine yönelik adımlar ve Merkez Bankası'nın enflasyon açıklamaları, döviz kurlarında hareketliliğe neden oluyor. Peki, 10 Nisan 2025 Perşembe itibarıyla dolar kaç TL, euro ne kadar? İşte, döviz piyasasında güncel durum ve detaylar...

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, saat 09:37 itibariyla yüzde -0,06 değer kaybıyla 37,9452'dan işlem görüyor.

10 NİSAN DÖVİZ KURLARI! Bugün dolar kaç TL, euro ne kadar? 2025 MERKEZ BANKASI CANLI DÖVİZ KURLARI!Dolar kaç TL

EURO KAÇ TL OLDU?

Aynı şekilde Euro/TL yüzde 0,41 artış göstererek 41,7527'den işlem görüyor.

10 NİSAN DÖVİZ KURLARI! Bugün dolar kaç TL, euro ne kadar? 2025 MERKEZ BANKASI CANLI DÖVİZ KURLARI!Euro kaç TL

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise yüzde 0,43 artarak 48,8112'den satılıyor.

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Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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