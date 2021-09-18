10 GÜNDE BİN 377 GENÇ AŞILANDI Düzce Belediyesi ve Sağlık İl Müdürlüğü tarafından gençleri aşıya teşvik etmek amacıyla başlatılan "Sağlıklı ve Mutlu Yarınlar İçin Düzce Gençliği Aşılanıyor" kampanyası amacına ulaştı. Kampanya süresince 1-10 Eylül 2021 tarihleri arasında Bin 377 genç aşılandı. Aşılanan gençler arasında yapılan çekiliş sonucunda 10 bisiklet, 10 tablet, 100 taşınabilir şarj aleti almaya hak kazananlar belirlendi.

Düzce Belediyesi ve Sağlık İl Müdürlüğü'nün "Aşılan Çekilişe Hak Kazan" sloganı ile başlattığı "Sağlıklı ve Mutlu Yarınlar için Düzce Gençliği Aşılanıyor" kampanyasında 10 gün içerisinde Bin 377 genç Düzce'deki aşı noktalarına giderek 1. doz aşısını yaptırdı. 17-30 yaş aralığında aşılanan gençleri aşıya teşvik etmek için düzenlenen kampanya sonrasında bisiklet, tablet ve taşınabilir şarj aleti hediyeleri için aşılanan gençler arasında çekiliş yapıldı.

KAMPANYA AŞILANMA HIZINI ARTIRDI

Kampanya öncesi 1. doz aşılama haritasında Düzce sarı renkli riskli iller arasında yer alırken, kampanyanın başlaması ve aşılanma hızının artması ile Düzce 3 gün içerisinde mavi renkli iller arasına girmişti. Aşılanan gençleri tebrik eden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü; "Covid-19 pandemisine karşı en güçlü silahımız aşı. Biz de gençlerimizi teşvik etmek amacıyla Sağlık İl Müdürlüğümüz ile birlikte aşılama kampanyası düzenledik. Yoğun bir katılım ile kampanyamızı sürdürdük. Gençleri aşılanmaya teşvik etmemiz ile birlikte Düzce kısa sürede mavi kategorideki yerini aldı. Elde ettiğimiz kazanımları kaybetmemek adına, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak ve aşılarımızı olarak bu süreci başarı ile yürütmek istiyoruz. Aşılanan gençlerimizi ve tüm sağlık çalışanlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

­1 Ekim 2021 Cuma Günü Prof. Dr. Erol Güngör Kültür merkezinde düzenlenecek olan program ile kazanan talihlilere hediyeleri verilecek.

ÇEKİLİŞ SONUÇLARI:

BİSİKLET KAZANAN TALİHLİLER:

1- Mahmut Enük, 2- Ayşenur Ataseven, 3- Şenay Durmuş, 4- Abdulsamet Horuz, 5- Rabia Aksu, 6- Yunus Emre Zengin, 7- Mehmet Karatepe, 8- Sena Hoşver, 9- Şevval Gül, 10-Gülşah Demir

TABLET KAZANAN TALİHLİLER:

1- Serkan Koz, 2- Furkan Efe, 3- Olgun Çakmak, 4- Fatma Bibe, 5- Faruk Eren Keskin, 6- Bülent Yıldırım, 7- Ceren Aygün, 8- Recep Bal, 9- Ceren Örgüç, 10- Nilay Demir

POWERBANK KAZANAN TALİHLİLER:

1- İlknur Yılmaz, 2- Emine Elif Topuz, 3- Buse Çengel, 4- Muammer Şeker, 5- Osuhan Hıraç, 6- Sıla Hıraç, 7- Tarık Kara, 8- Barış Baran, 9- Büşra Sarı Öztürk, 10- Nurcan Köse, 11- Sevgi Rutçi, 12- Ahmet Okuşluk, 13- Döndü Nur Türedi, 14- Furkan Yıldız, 15- Buse Özbelli, 16- Sıla Atasoy, 17- Adem Ünal, 18- Burak Sezgin, 19- Onur Cellat, 20- Neslihan Ay, 21- Recep Bilik, 22- Perihan Tan, 23- Ebru Kaynakcı, 24- Zeynep Yıldız, 25- Özgür Semiz, 26- Çekdar Dereli, 27- Berkay Otlu, 28- Seda Akbal, 29- Yunus Emre Şengül, 30- Hanife Çetinkaya, 31- Serap Yıldırım, 32- Umut Gürkan, 33- Damla Kiraz, 34- Tilbe Taşkan, 35- Ahmet Şobak, 36- Selvinur Aydın, 37- Berkant Parlak, 38- Ali Demir, 39- Eliçin Kaya Alp, 40- Taha Yasin Tunay, 41- Atabey Aksoy, 42- Emirhan Akbaş, 43- Cihan Arabacı, 44- Büşra Budan, 45- Abdullah Çalışkan, 46- Yaren Sıla Terkoğlu, 47- İbrahim Bilek, 48- Halit Yıldız, 49- Veysel Yıldırım Çakar, 50- Eda Öziş, 51- Önder Acar, 52- Yusuf Mete Seymen, 53- Eyüp Ozan, 54- Eray Gürsoy, 55- Muhammet Yamanoğlu, 56- Zeynep Özmen, 57- Metehan Karslıoğlu, 58- Simge Başoğlu, 59- Ceren Çetinbaş, 60- Gülsüm Ulus, 61- Emre Barak, 62- Yağmur Yılmaz, 63- Hicran Lokum, 64- Ömer Demir, 65- Muhammet K. Karaçam, 66- Elif Cumhur, 67- Serdal Battal, 68- Eyüp Eyüpoğlu, 69- Gülbahar Pehlivan, 70- Ebrar Buse Erzurum, 71- Hüseyin Bakan, 72- Bilal Ayyıldız, 73- Furkan Sürmeli, 74- Asil Güler, 75- Elif Türk, 76- Murat Cücük, 77- İmer Özdemir, 78- Asude Elif A. Kaya, 79- Oğuz Özcan, 80- Şevval Aylin Yardım, 81- Ömer Usta, 82- Bahadır Gökdemir, 83- Özge Kırcı, 84- Hızır Ali Mandal, 85- Fatmanur Ünal, 86- Serhat Arslan, 87- Enes Köksal, 88- Enes Şerin, 89- Gamze Demircan, 90- Emre Karta, 91- Akif Bağde, 92- Meral Albayrak, 93- Sezer Kaya, 94- Alanur Yılmaz, 95- Yunus Çin, 96- Gülşah Solak, 97- Sıla Altıntaş, 98- Alp Sağlam, 99- Beyzanur Kütük, 100- Ozan Savaşlıoğlu.

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