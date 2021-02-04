10 bin liraya hurda olarak aldığı aracına gelen 250 bin liralık teklifleri geri çeviriyor
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10 bin liraya hurda olarak aldığı aracına gelen 250 bin liralık teklifleri geri çeviriyor

04.02.2021 13:10 | Son Güncelleme: 04.02.2021 14:03

Siirt'te oto sanayi sitesinde bir usta hurda olarak 10 bin liraya aldığı 1990 model aracını baştan sonra yeniledi. 250 bin liralık teklifi bile reddeden usta "Alıcısı çok, hobi olarak başladım çok seviyorum. Satmayı düşünmüyorum, arabamı çok seviyorum" dedi.

20 yıldır oto sanayi ustası olan Ferhat Tekin, çürümeye terk edilmiş 1990 model hurda aracı görünce, 10 bin liraya satın aldı. Aracı baştan sona yenileyerek 50 bin lira masraf eden Tekin, aracı yürür duruma getirdi. Daha sonra özenle bakımları yapılan 31 yaşındaki araç, rengi ve görselliği ile herkesin dikkatini çekmeye başladı.

"HOBİ OLARAK BAŞLADIM"

Aracıyla her gün ilgilenen Tekin, satması için 250 bin lira teklif edildiği ama bunu kabul etmediğini dile getirdi. Tekin, "Hurda da gördüğüm araba hoşuma gitti, hobi olarak başlıyayım dedim. 10 bin liraya aldığım arabayı 50 bin lira harcadım. Aracın motorunu indirip 4x4 şanzımanını baştan sona yeniledim. Arazide güzel bir şekilde gidecek şekilde. Araca ekstradan get yükseltme, kasa yükseltme jantlarını 5 santim dışarı çıkarma yaptım. Dıştan görünüşü de çok güzel gören çok beğeniyor almak istiyor. Arkadaşlarım 250 bin lira verdi, satmayı düşünmüyorum. Arabamı çok seviyorum" dedi.

10 bin liraya hurda olarak aldığı aracına gelen 250 bin liralık teklifleri geri çeviriyor

"ALLAH GÜLE GÜLE BİNMEYİ NASİP ETSİN"

Aracı almak için teklifte bulunduğunu belirten Caner Boz adlı müşteri, aracın çok hoşuna gittiğini, almak için teklifte bulunduğunu, fakat ustanın aracı satmadığını söyledi. Boz, "Ferhat ustamızın aracını sanayide gördüm. Ustalığını da bildiğim için kendisine bir teklif sundum aracını satın almak istedim ama satmadı bana. Çünkü arabayı hobi olarak yaptı. Gayet güzel bir araç tasarladı. Kendisi çok emek harcadı. Ustalığı da çok güzel Ferhat ustamıza başarılar diliyorum. Güzel bir arabası oldu Allah güle güle binmeyi nasip etsin" diye konuştu.

10 bin liraya hurda olarak aldığı aracına gelen 250 bin liralık teklifleri geri çeviriyor
10 bin liraya hurda olarak aldığı aracına gelen 250 bin liralık teklifleri geri çeviriyor
10 bin liraya hurda olarak aldığı aracına gelen 250 bin liralık teklifleri geri çeviriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELAMİ DENİZ

Haber Yorumları (4)
ADİL OL: bu usta öyle dememiş inanmıyorum iyiki mersedese rakıp geldi dememişsiniz
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AA: 250 000 LİRAYA ONUN KRALI ALINIR. . . . . . 50 000 LİRA VEREN OLSA KOŞA KOŞA SATAR BEE. . . . .
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OTOSANAYİCİ: 7 BİN VERELİM
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500
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