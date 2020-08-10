10 Ağustos 2020 Fox Yayın Akışı
10 Ağustos 2020 Pazartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
10.08.2020 06:42 | Son Güncelleme: 10.08.2020 07:33
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
00:15 Bay Yanlış
02:00 Şevkat Yerimdar
04:15 Kadın
05:15 Her Yerde Sen
05:30 Aşk Yeniden
06:00 Aşk Yeniden
06:45 Her Yerde Sen
08:00 Çalar Saat
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
11:15 Küçük Prens
12:45 Bay Yanlış
13:00 Bay Yanlış
16:00 Sen Çal Kapımı
19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Yaparsın Aşkım
Kaynak: InterSinema.com