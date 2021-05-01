1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nda sessizlik hakim
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1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nda sessizlik hakim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nda sessizlik hakim 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı drone ile havadan görüntülendi.

1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nda sessizlik hakim

İSTANBUL - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı drone ile havadan görüntülendi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'nda polis tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı. İşçi Konfederasyonları sınırlı katılımla Taksim'de çelenk koyma ve anma gerçekleştirdi. Taksim Meydanı'nda sessiz 1 Mayıs drone ile havadan görüntülendi.

1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nda sessizlik hakim
1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nda sessizlik hakim
1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nda sessizlik hakim
1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nda sessizlik hakim
1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nda sessizlik hakim
1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nda sessizlik hakim
1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nda sessizlik hakim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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