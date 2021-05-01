1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nda sessizlik hakim

1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nda sessizlik hakim 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı drone ile havadan görüntülendi.

1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nda sessizlik hakim

İSTANBUL - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı drone ile havadan görüntülendi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'nda polis tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı. İşçi Konfederasyonları sınırlı katılımla Taksim'de çelenk koyma ve anma gerçekleştirdi. Taksim Meydanı'nda sessiz 1 Mayıs drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı