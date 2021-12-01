1 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı mı? Bugün Covid19 kaç kişi öldü? Covid 19 saglik gov tr corona saat kaçta açıklanacak?

1 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı mı? Bugün Covid19 kaç kişi öldü?sorularının yanıtı merak ediliyor. 1 Aralık Çarşamba günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı?

1 ARALIK ÇARŞAMBA TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Türkiye'de 1 Aralık günü koronavirüs nedeniyle vefat edenlerin sayısı henüz açıklanmadı.

1 ARALIK ÇARŞAMBATÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU

1 AralıkÇarşamba tarihinde koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Tablo akşam 19:00 itibarıyla açıklanacak.

30 KASIM SALI KORONAVİRÜS TABLOSU

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 30 Kasım'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 25 bin 216 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 189'dan 207'ye yükseldi. İyileşen hasta sayısı 24 bin 498 olurken, toplam 359 bin 420 PCR testi yapıldı. Tabloya yönelik açıklamada bulunan Bakan Koca, "Üçüncü dozda ise beklenen seviyenin çok altındayız: Sadece 12.180.234 kişi üçüncü doz aşısını oldu. Bu, yetişkin nüfusun %20,01'ine karşılık geliyor. Aşılarınızı olun." dedi.

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