1 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı mı? Bugün Covid19 kaç kişi öldü? Covid 19 saglik gov tr corona saat kaçta açıklanacak?
Vatandaşlar 1 Aralık koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 1 Aralık günü Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken 1 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı mı, merak edildi. Peki 1 Aralık korona tablosu nasıl? Bugün Covid19 kaç kişi öldü? Covid 19 saglik gov tr corona saat kaçta açıklanacak?
1 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı mı? Bugün Covid19 kaç kişi öldü?sorularının yanıtı merak ediliyor. 1 Aralık Çarşamba günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı?
Türkiye'de 1 Aralık günü koronavirüs nedeniyle vefat edenlerin sayısı henüz açıklanmadı.
1 AralıkÇarşamba tarihinde koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Tablo akşam 19:00 itibarıyla açıklanacak.
Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 30 Kasım'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 25 bin 216 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 189'dan 207'ye yükseldi. İyileşen hasta sayısı 24 bin 498 olurken, toplam 359 bin 420 PCR testi yapıldı. Tabloya yönelik açıklamada bulunan Bakan Koca, "Üçüncü dozda ise beklenen seviyenin çok altındayız: Sadece 12.180.234 kişi üçüncü doz aşısını oldu. Bu, yetişkin nüfusun %20,01'ine karşılık geliyor. Aşılarınızı olun." dedi.
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