09 Haziran 2020 Trt1 Yayın Akışı
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09 Haziran 2020 Trt1 Yayın Akışı

09 Haziran 2020 Salı günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

09 Haziran 2020 Trt1 Yayın Akışı
09.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 09.06.2020 06:46

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:45 Diriliş Ertuğrul

00:50 Hayat Kurtaranlar

01:35 Ege'nin Hamsisi

01:45 52 Hafta

03:05 Hastane İstanbul - Korona

03:20 Ailenin Yeni Üyesi

03:30 Ege'nin Hamsisi

03:40 Hastane İstanbul-Korona

03:45 Acil Durum Hastanesi

04:10 Yeni Hayat

04:20 Acil Durum Hastanesi

04:35 Ferhunde Hanım ve Kızları

05:00 Ferhunde Hanım ve Kızları

05:30 Sağlıklı Mutfak

06:15 Aslan Ailem

09:30 İyi Fikir

11:30 Ferhunde Hanım ve Kızları

12:40 Vefa Dediğin

12:50 Tam Zamanı

13:15 Dert Ortağı

13:45 Zinde Kal

14:45 Sağlıklı Mutfak

15:45 Uzaktan Erişim

17:00 Ege'nin Hamsisi

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Hastane İstanbul-Korona

20:00 Kral Şakir: Korsanlar Diyarı

20:40 Hayat Kurtaranlar

21:30 Cumhurbaşkanı Özel Yayın

22:00 Baba

22:30 Acil Durum Hastanesi

23:45 Akıncı

Kaynak: InterSinema.com

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