09 Haziran 2020 Trt1 Yayın Akışı
09 Haziran 2020 Salı günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:45 Diriliş Ertuğrul
00:50 Hayat Kurtaranlar
01:35 Ege'nin Hamsisi
01:45 52 Hafta
03:05 Hastane İstanbul - Korona
03:20 Ailenin Yeni Üyesi
03:30 Ege'nin Hamsisi
03:40 Hastane İstanbul-Korona
03:45 Acil Durum Hastanesi
04:10 Yeni Hayat
04:20 Acil Durum Hastanesi
04:35 Ferhunde Hanım ve Kızları
05:00 Ferhunde Hanım ve Kızları
05:30 Sağlıklı Mutfak
06:15 Aslan Ailem
09:30 İyi Fikir
11:30 Ferhunde Hanım ve Kızları
12:40 Vefa Dediğin
12:50 Tam Zamanı
13:15 Dert Ortağı
13:45 Zinde Kal
14:45 Sağlıklı Mutfak
15:45 Uzaktan Erişim
17:00 Ege'nin Hamsisi
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Hastane İstanbul-Korona
20:00 Kral Şakir: Korsanlar Diyarı
20:40 Hayat Kurtaranlar
21:30 Cumhurbaşkanı Özel Yayın
22:00 Baba
22:30 Acil Durum Hastanesi
23:45 Akıncı
Kaynak: InterSinema.com