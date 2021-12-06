06 Aralık 2021 TRT spor Yayın Akışı
06 Aralık 2021 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
03:00 Başlama Vuruşu
05:00 Taktik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 İngiltere Premier Lig Özetler
09:45 Spor Toto 1. Lig Goller
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 İtalya Seri A Özetler
13:50 İspanya La Liga Goller
14:00 Spor Stüdyosu
15:55 Fenerbahçe Opet - Mert Grup Sigorta
18:00 Spor Merkezi
19:55 Hava Durumu
20:00 Dakika Skor
20:45 % 100 Futbol Devre Arası
21:00 Dakika Skor
22:00 % 100 Futbol
23:00 İleri Üçlü
Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur?— Haberler (@Haberler) December 5, 2021
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