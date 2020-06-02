02 Haziran 2020 Fox Yayın Akışı 02 Haziran 2020 Salı günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… FOX YAYIN AKIŞI 00:15 Mirasyedi 00:30 Özgür Dünya 02:15 Eski Sevgili 02:30 Dünyanın En Güzel Kokusu 2 03:45 Zuhal Topal’la Sofrada 04:00 Kadın 04:15 Zuhal Topal’la Sofrada 05:00 Temizlik Benim İşim 05:45 Hayat Sevince Güzel 06:15 Aşk Yeniden 07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat 11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün 13:00 İnadına Aşk 14:00 Temizlik Benim İşim 16:00 Zuhal Topal’la Sofrada 19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber 20:30 Mirasyedi 20:30 Türk İşi Dondurma 20:30 Aslan Bacanak 22:30 Eski Sevgili 22:45 Sinyalciler 23:00 Sinyalciler Kaynak: InterSinema.com