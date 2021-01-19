Zorunlu Deprem Sigortası'nda değişiklik Resmi Gazete'de! Azami teminat tutarı 268 bin liraya yükseltildi
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Zorunlu Deprem Sigortası'nda değişiklik Resmi Gazete'de! Azami teminat tutarı 268 bin liraya yükseltildi

19.01.2021 08:20 | Son Güncelleme: 19.01.2021 09:07

Zorunlu Deprem Sigortası'ndaki değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı. Değişikliklere göre bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı yapı tarzı ayrımı yapılmaksızın 240 bin liradan 268 bin liraya çıkarken betonarme ve diğer yapı tarzlarında metrekare hesaplama bedeli de yükseltildi.

Tüm ev ve iş yeri sahiplerinin yaptırması gereken Zorunlu Deprem Sigortası'nda (DASK) değişiklikler yaşandı. Her yıl güncellenen tarifeler duyuruldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliklere göre 2021 yılında bir mesken için verilebilecek azami teminatı tutarı yapı tarzı ayrımı yapılmaksızın 240 bin liradan 268 bin liraya yükseltildi. Bununla birlikte betonarme yapılarda sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeli 1134 liradan 1268 liraya diğer yapı türleri için de 782 liradan 874 liraya yükseldi.

DASK NELERİ KARŞILIYOR?

Depremin ardından bina tamamen ya da kısmi olarak zarar görse de sigorta teminatı altında oluyor ve sigortadan zararınızı karşılıyorsunuz.

DASK; temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar, yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümlerini de teminat altına alıyor.

NEYİ KARŞILAMAZ?

DASK; enkaz kaldırma masrafları, kar kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti, alternatif ikametgah ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar, her türlü taşınır mal-eşya ve benzerleri, tüm bedeni zararlar ve vefat, manevi tazminat talepleri, deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar, depremden bağımsız olarak binanın kendi kusurlu yapısı nedeniyle zamanla oluşmuş zararları karşılamıyor.

HANGİ BİNALAR DASK KAPSAMINA ALINIR?

Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler, doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler, kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri teminat kapsamına alınarak sigortalanabiliyor.

TEMİNAT KAPSAMINA ALINMAYAN YAPILAR

9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler, köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar, tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar, projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar, taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar, taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar, yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar DASK kapsamında sigortalanmıyor. Bu tarz yapıları İhtiyari Deprem Sigortası ile sigortalayabilirsiniz.

Zorunlu Deprem Sigortası'nda değişiklik Resmi Gazete'de! Azami teminat tutarı 268 bin liraya yükseltildi
Haber Yorumları (1)
VTNDS: karşılamıyorki neyini yatıracagım
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