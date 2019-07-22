Zorlu PSM 7. sezon programından ilk isimler açıklandı

CMYLMZ – Diamond Elite Platinum Plus ile Cem Yılmaz, Alice Müzikali, çağdaş dans gösterisi Sutra, 21. yüzyılın en yetenekli bestecilerinden biri olarak tanımlanan, müzisyen ve prodüktör Nils Frahm Zorlu PSM'nin yeni sezonundaki konuklar arasında...