Zorlu Grubu’ndan “nesillerin eşitliği tecavüze karşı duruyor” kampanyasına turuncu destek
Zorlu Grubu, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin (UN Women) dünya çapında gerçekleştirdiği "Turuncu Dünya: Nesillerin Eşitliği Tecavüze Karşı Duruyor" (Orange the World: Generation Equality Stands against Rape) temalı 16 Günlük Aktivizm Kampanyası'na destek veriyor.
25.11.2019 15:36 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:36
Zorlu Grubu, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin (UN Women) dünya çapında gerçekleştirdiği "Turuncu Dünya: Nesillerin Eşitliği Tecavüze Karşı Duruyor" (Orange the World: Generation Equality Stands against Rape) temalı 16 Günlük Aktivizm Kampanyası'na destek veriyor.
Kaynak: Dunya.com